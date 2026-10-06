Xe khách bị tước phù hiệu vẫn lưu thông, chủ xe và tài xế bị phạt gần 30 triệu đồng

Ngày 6/10, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua công tác giám sát hành trình, Cục CSGT phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 37H-134.xx đang trong thời gian bị tước phù hiệu vận tải nhưng vẫn lưu thông.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang dán phù hiệu vận tải không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý lái xe T.Q.Đ với mức phạt từ 5-7 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe về hành vi sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ hợp tác xã vận tải, cơ quan chức năng xử phạt từ 20-24 triệu đồng về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Theo lực lượng CSGT, việc sử dụng phù hiệu không hợp pháp để tiếp tục hoạt động khi phương tiện đang bị tước phù hiệu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể bị phát hiện thông qua nhiều phương thức kiểm tra, trong đó có dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các lái xe, doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không sử dụng phù hiệu không hợp pháp để đối phó, né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Việc tăng cường khai thác dữ liệu giám sát hành trình kết hợp với tuần tra, kiểm soát trực tiếp đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.