Xe khách bất ngờ bốc cháy, 23 du khách Trung Quốc thoát nạn

Chiếc ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi.

Ngày 27/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vụ cháy xe khách xảy ra vào tối 26/10.

Khoảng 21h cùng ngày, xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 34H-058.XX di chuyển từ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn xuống đường nhánh thuộc thôn Vũ Oai, xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 25 người, gồm tài xế V.V.H. (SN 1978, trú tại Hải Phòng) và 24 hành khách, trong đó có 23 du khách Trung Quốc. Phát hiện xe bốc cháy, tài xế cùng toàn bộ hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và Công an xã Thống Nhất khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lốp dẫn đến cháy xe.