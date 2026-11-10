Xe khách 26 chỗ nhồi nhét 40 người, chủ xe và tài xế đối mặt mức phạt 105 triệu đồng

Ngày 10/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một xe khách chở 40 người trên xe 26 chỗ khi lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, với tổng mức phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 105 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào ngày 6/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe ô tô khách biển số 77F-006.XX khi phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 40 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 26 người. Như vậy, xe khách này đã chở quá 14 người so với số lượng quy định.

Chiếc xe khách vi phạm. Ảnh chụp màn hình video: Cục CSGT

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe N.V.Đ. (SN 1979, trú tại Phù Cát, Gia Lai) bị lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định. Với vi phạm này, lái xe dự kiến bị phạt 21 triệu đồng theo khoản 4, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH VT DL A. C. E., lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Mức phạt dự kiến đối với doanh nghiệp là 84 triệu đồng, theo khoản 6, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 105 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, hành vi chở quá số người quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách.

Dịp cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào những hành vi như chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe trái quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép; vi phạm tốc độ và các hành vi khác gây mất an toàn giao thông.