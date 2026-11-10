Xe khách 26 chỗ 'nhồi' 40 người lưu thông trên cao tốc đối diện mức phạt nào?

Ngày 10/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, xử lý xe ô tô khách biển số 77F-00x.xx có hành vi chở quá số người quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (qua tỉnh Khánh Hòa).

Xe khách 26 chỗ chở 40 người bị CSGT xử lý. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện có 40 người, trong khi xe chỉ được phép chở 26 người, vượt 14 người so với quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế N.V.Đ (sinh năm 1979, trú tại Phù Cát, Gia Lai) bị lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định. Theo 168 của Chính phủ, tài xế dự kiến bị phạt 21 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH A.C.E, lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển, thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Theo Nghị định 168 của Chính phủ quy định, mức phạt đối với chủ phương tiện là 84 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện dự kiến là 105 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, nhất là hành vi chở quá số người quy định, chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe trái quy định, chở hàng quá khổ, quá tải và vi phạm tốc độ.

Việc chở quá số người không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi phương tiện xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn cho hành khách trên mỗi chuyến đi.