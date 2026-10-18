Xe khách 24 giường bốc cháy trên Quốc lộ 4D, 20 hành khách an toàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 18/10, tại km125+900 quốc lộ 4D, thuộc thôn Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, xe khách 24 giường, biển kiểm soát 29K-074.XX, đang lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa thì xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách. Ngay sau đó, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi xe an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Vụ cháy khiến phương tiện bị thiệt hại về tài sản; nguyên nhân và mức độ thiệt hại hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy trên xe khách.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Cốc San tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai xử lý hiện trường.

Hình ảnh ghi lại được tại hiện trường.

Vụ cháy khiến chiếc xe bị hỏng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 05/10, tại xã Cốc San cũng xảy ra vụ cháy xe khách trên tỉnh lộ 155, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Các vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hành khách và kỹ năng xử lý sự cố, nhất là khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi. Trước đó, ngày 01/10, Báo Lào Cai đã phản ánh việc tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn phương tiện vận tải hành khách, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa rủi ro.