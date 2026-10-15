Xe khác tạt đầu làm mất khoảng cách an toàn, tài xế phía sau có bị phạt?

Ngày 15/10 là một trong những mốc Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị hoàn tất thêm hoạt động tuyên truyền về khoảng cách an toàn tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Cùng với việc bổ sung mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m và vạch xác định khoảng cách tại một số đoạn tuyến, câu hỏi được nhiều tài xế quan tâm là: những con số này có phải khoảng cách bắt buộc phải giữ hay chỉ là công cụ giúp ước lượng?

Hình minh họa.

Biển 50 m, 100 m không phải lúc nào cũng có nghĩa "phải cách đúng từng đó"

Một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫn là trên thực tế có nhiều loại báo hiệu liên quan khoảng cách nhưng ý nghĩa pháp lý không hoàn toàn giống nhau.

Các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m hoặc 200 m được bố trí kết hợp với vạch trên mặt đường có chức năng giúp người lái quan sát và ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Đây là công cụ trực quan, đặc biệt hữu ích trên cao tốc khi xe di chuyển nhanh và rất khó ước lượng vài chục mét bằng mắt.

Vạch 7.8 trong quy chuẩn báo hiệu đường bộ cũng được thiết kế với mục đích xác định khoảng cách, giúp tài xế biết cần giãn cự ly với xe phía trước. Loại vạch này thường xuất hiện trên cao tốc tại các đoạn có nguy cơ xảy ra tai nạn do vượt xe, đâm va từ phía sau hoặc những vị trí có yêu cầu đặc biệt.

Điều này khác với biển P.121 "Cự ly tối thiểu giữa hai xe".

Nếu tài xế đi vào đoạn đường có biển P.121, con số ghi trên biển là khoảng cách tối thiểu tính bằng mét mà ô tô phải duy trì với xe phía trước. Chẳng hạn biển P.121 ghi 70 m thì trong phạm vi hiệu lực của biển, xe không được chạy cách xe liền trước dưới 70 m.

Trong khi đó, việc một xe vừa đi qua mốc 50 m hay 100 m không đồng nghĩa chỉ riêng mốc đó đã tạo ra một lỗi vi phạm mới.

Với điều kiện đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn hiện được xác định theo tốc độ lưu hành.

Như vậy, nếu ô tô chạy 100 km/h trong điều kiện bình thường, khoảng cách an toàn thuộc ngưỡng 70 m. Nếu chạy trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách phải tăng lên 100 m.

Khi tốc độ dưới 60 km/h, pháp luật không ấn định một con số cố định mà yêu cầu người lái chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Điểm rất quan trọng là các con số trên chỉ dành cho điều kiện thuận lợi. Khi trời mưa, có sương mù, đường trơn, đèo dốc, quanh co hoặc tầm nhìn bị hạn chế, tài xế phải chủ động tăng khoảng cách lớn hơn mức thông thường hoặc lớn hơn trị số ghi trên biển.

Nói cách khác, khoảng cách 70 m không phải "con số an toàn tuyệt đối" nếu xe đang chạy 100 km/h dưới trời mưa lớn.

Xe khác tạt đầu làm khoảng cách còn 20-30 m, tài xế phía sau có bị phạt?

Đây là tình huống thực tế khiến nhiều người lo ngại nhất khi quy định khoảng cách an toàn được tăng cường kiểm tra trên cao tốc.

Một tài xế có thể đang giữ đúng khoảng cách 70 m với xe phía trước, nhưng xe ở làn bên cạnh bất ngờ chuyển sang khoảng trống đó. Ngay lập tức, khoảng cách từ xe của tài xế tới phương tiện mới phía trước có thể chỉ còn 20-30 m.

Nếu chỉ chụp một khoảnh khắc, hình ảnh có thể tạo cảm giác xe phía sau đang vi phạm khoảng cách.

Tuy nhiên, việc xác định vi phạm giao thông phải căn cứ vào diễn biến, dữ liệu và chứng cứ của hành vi chứ không nên hiểu máy móc rằng cứ có thời điểm hai xe nằm gần nhau hơn cự ly quy định là mặc nhiên bị xử phạt.

Trong tình huống xe khác vừa chuyển làn vào khoảng trống phía trước, điều tài xế phía sau cần làm là chủ động nhả ga, giảm tốc hợp lý và tái lập khoảng cách an toàn càng sớm càng tốt. Không nên phanh gấp nếu phía sau còn phương tiện khác chạy sát, bởi chính thao tác này có thể gây tai nạn liên hoàn.

Ngược lại, nếu sau khi bị xe khác chen vào, người lái vẫn giữ nguyên tốc độ, tiếp tục bám sát trong một quãng đường đủ dài mà không chủ động điều chỉnh, nguy cơ bị xác định là không tuân thủ khoảng cách an toàn sẽ tăng lên.

Camera giao thông hiện nay có khả năng ghi nhận cả chuỗi diễn biến chứ không chỉ một ảnh tĩnh. Khi xử lý vi phạm, dữ liệu hình ảnh, thời gian, vị trí, tốc độ, quá trình chuyển làn và khoảng cách giữa các phương tiện có thể được sử dụng để làm rõ hành vi.

Ở chiều ngược lại, chiếc xe chuyển làn cũng phải thực hiện đúng quy định. Người lái không thể lấy lý do xe sau đang giữ khoảng cách lớn để bất ngờ chen vào mà không bảo đảm an toàn.

Trên cao tốc, mỗi lần chuyển làn phải thực hiện tại vị trí cho phép, có tín hiệu báo trước và bảo đảm khoảng cách với các phương tiện liên quan. Vì vậy, tình huống "tạt đầu" có thể đặt ra trách nhiệm của chính xe chuyển làn nếu thao tác đó không an toàn.

Cách xử lý tốt nhất với người lái phía sau vẫn là giữ bình tĩnh, không cố giành lại khoảng trống và cũng không tăng tốc để ép xe vừa nhập làn. Mục tiêu đầu tiên là đưa cự ly giữa hai xe trở lại mức an toàn.

Không giữ khoảng cách trên cao tốc bị xử phạt thế nào?

Việc kiểm tra khoảng cách an toàn trên cao tốc đã được triển khai thực tế trên một số tuyến, trong đó tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã áp dụng xử phạt từ cuối tháng 8/2026.

Theo quy định xử phạt hiện hành, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Hành vi này còn thuộc trường hợp bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài cao tốc, nếu không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới va chạm với xe phía trước hoặc không giữ khoảng cách theo biển P.121, người điều khiển ô tô cũng có thể bị xử phạt theo quy định tương ứng.

Trường hợp việc không giữ khoảng cách gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ nặng hơn đáng kể, tùy hậu quả và tính chất vụ việc.

Việc Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến bổ sung mốc khoảng cách và vạch 7.8 tại những đoạn có áp dụng xử phạt vì thế không nên được hiểu đơn thuần là "lắp thêm biển để phạt".

Mục đích trực tiếp của hệ thống này là tạo cho người lái một thước đo trực quan. Ở tốc độ 100-120 km/h, vài chục mét trên thực tế trôi qua rất nhanh và người lái thường có xu hướng đánh giá khoảng cách lớn hơn thực tế.

Tài xế cũng không cần căng thẳng tính từng mét trong suốt hành trình. Cách đơn giản là quan sát các mốc và vạch xác định khoảng cách, duy trì cự ly rộng hơn mức tối thiểu, đồng thời tăng khoảng cách khi trời mưa hoặc tầm nhìn xấu.

Nếu khoảng trống phía trước bị một xe khác chiếm vào, hãy giảm tốc có kiểm soát để tạo lại cự ly. Chính khoảng trống đó không phải phần đường "để dành" mà là vùng an toàn cần thiết để người lái có thời gian phản ứng khi phương tiện phía trước phanh hoặc gặp sự cố.