Dầu động cơ vẫn lão hóa khi xe đứng yên

Nhiều chủ xe thường tính thời điểm thay dầu dựa trên quãng đường vận hành. Tuy nhiên, dầu động cơ không chỉ hao mòn khi xe di chuyển mà còn xuống cấp theo thời gian, ngay cả khi phương tiện nằm trong gara và ít được sử dụng.

Dầu động cơ đóng vai trò bôi trơn các chi tiết chuyển động, hạn chế ma sát, hỗ trợ làm mát và bảo vệ động cơ. Sau một thời gian, dầu có thể bị oxy hóa, đồng thời tích tụ hơi ẩm và bụi bẩn xâm nhập vào hệ thống. Những yếu tố này làm giảm dần chất lượng dầu và khả năng bảo vệ động cơ.

Dầu động cơ lão hóa theo thời gian. Ảnh: CarScoops.

Do đó, nếu một chiếc xe chỉ đi khoảng 1.000 dặm (1.609 km) mỗi năm, chủ xe cũng không nên giữ nguyên dầu trong nhiều năm chỉ vì chưa đạt mốc 5.000 dặm (8.047 km) theo chu kỳ thay dầu tham khảo.

Thời gian sử dụng cũng là yếu tố quyết định, với khuyến nghị thay dầu sau khoảng 6-12 tháng, tùy điều kiện vận hành và hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngay cả những chiếc xe được bảo quản lâu năm trong gara cũng cần thay dầu trước khi vận hành trở lại.

Những yếu tố khiến dầu nhanh xuống cấp

Điều kiện bảo quản và thói quen lái xe có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ dầu động cơ. Xe đỗ ngoài trời thường chịu tác động của sự thay đổi nhiệt độ, khiến dầu xuống cấp nhanh hơn so với phương tiện được bảo quản trong nhà.

Bên cạnh đó, những chuyến đi ngắn khiến động cơ không đạt đủ nhiệt độ vận hành để loại bỏ hơi ẩm tích tụ trong dầu. Khi độ ẩm tồn tại lâu trong hệ thống, nó có thể thúc đẩy quá trình ăn mòn các chi tiết bên trong động cơ.

Có nhiều yếu tố tác động đến tuổi thọ của dầu động cơ. Ảnh: CarScoops.

Khác với lớp gỉ bên ngoài gầm xe, tình trạng ăn mòn trong động cơ có thể gây hư hỏng nghiêm trọng và khó xử lý nếu không có kiến thức, thiết bị chuyên dụng.

Dầu cũ còn ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Khi khả năng bôi trơn suy giảm, động cơ có thể hoạt động kém hiệu quả hơn, làm tăng nguy cơ hao mòn các bộ phận.

Kiểm tra dầu và thay đúng thời điểm

Để hạn chế những rủi ro trên, chủ xe nên theo dõi cả thời gian lẫn quãng đường giữa các lần thay dầu. Việc thay dầu mỗi 6-12 tháng là mốc tham khảo hữu ích đối với những phương tiện ít sử dụng, nhưng cần ưu tiên lịch bảo dưỡng do nhà sản xuất quy định.

Dầu tổng hợp thường có khả năng duy trì đặc tính tốt hơn dầu thông thường, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa chủ xe có thể kéo dài thời gian thay dầu vô hạn.

Ngoài lịch bảo dưỡng, người dùng có thể kiểm tra dầu bằng que thăm. Dầu mới thường có màu vàng hổ phách tương đối trong. Nếu dầu chuyển sang màu sẫm, xuất hiện cặn bẩn, dấu hiệu nhiễm tạp chất hoặc bùn dầu, chủ xe nên kiểm tra và cân nhắc thay dầu.

Thay dầu đúng thời điểm không chỉ giúp duy trì khả năng bôi trơn mà còn hạn chế nguy cơ ăn mòn, bảo vệ các chi tiết bên trong và góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ. Với những chiếc xe ít đi, bảo dưỡng đúng lịch vẫn là điều cần thiết để phương tiện sẵn sàng vận hành an toàn khi chủ xe cần.