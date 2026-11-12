Xe Hybrid tự sạc điện khi đang chạy trên đường như thế nào: Giải mã phanh tái sinh và hệ thống 48V

Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong và mô tơ điện để duy trì hiệu suất tối ưu. Khi xe chạy hoặc giảm tốc, năng lượng thừa được chuyển hóa thành điện năng, lưu trữ trong pin để sử dụng cho các hệ thống hỗ trợ và tăng tốc.

Xe hybrid tận dụng phanh tái sinh để chuyển hóa năng lượng khi di chuyển, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Ảnh: Jalopnik

Xe hybrid sử dụng động cơ đốt trong nhỏ gọn, hiệu quả kết hợp với mô tơ điện và bộ pin để vận hành. Mục tiêu của hệ thống hybrid là giữ động cơ hoạt động trong dải vòng tua tối ưu, nơi động cơ đạt hiệu suất cao nhất. Khi cần công suất lớn hơn, mô tơ điện hỗ trợ tăng tốc, còn khi động cơ tạo ra công suất vượt mức cần thiết, năng lượng thừa sẽ được thu hồi và lưu trữ trong pin.

Phanh tái sinh là phương pháp cơ bản nhất để sạc pin trên xe hybrid. Khi người lái nhả chân ga hoặc phanh, mô tơ điện sẽ đổi chiều hoạt động, chuyển từ động cơ thành máy phát điện, sử dụng quán tính của bánh xe để tạo ra điện năng. Quá trình này tạo ra lực cản từ tính giúp giảm tốc xe đồng thời cung cấp điện cho bộ pin.

Đối với xe hybrid nhẹ (mild hybrid), hệ thống điện 48V được sử dụng với một pin riêng biệt và máy phát tích hợp (ISG) thay thế cho máy khởi động và máy phát truyền thống. Hệ thống này không đủ mạnh để tự vận hành xe nhưng giúp cải thiện hiệu suất bằng cách cung cấp điện cho các hệ thống như trợ lực lái điện, bơm nước, máy nén điều hòa và các thiết bị khác, giảm tải cho động cơ đốt trong.

Máy phát tích hợp trong hệ thống 48V hoạt động liên tục khi xe chạy, giữ pin lithium-ion luôn đầy điện. Ngoài ra, hệ thống này còn cung cấp thêm mô-men xoắn tức thời khi tăng tốc, giúp động cơ không phải làm việc quá tải, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Đây là giải pháp trung gian giữa hệ thống điện 12V truyền thống và hệ thống hybrid điện áp cao phức tạp.

Ở xe hybrid song song như Honda Accord hay Toyota Prius, động cơ xăng và mô tơ điện được kết nối qua bộ chia công suất, cho phép động cơ và mô tơ cùng hoặc riêng lẻ truyền lực tới bánh xe. Hệ thống này tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giữ động cơ hoạt động ở mức tải phù hợp, đồng thời sử dụng mô tơ điện để hỗ trợ hoặc sạc pin qua phanh tái sinh.

Xe hybrid chuỗi như BMW i3 Range Extender hay Nissan e-Power không truyền động cơ trực tiếp tới bánh xe mà chỉ dùng động cơ đốt trong để phát điện sạc pin. Động cơ này hoạt động ở vòng tua cố định, tối ưu hóa hiệu suất đốt nhiên liệu và chỉ khởi động khi pin xuống thấp, phù hợp với điều kiện lái xe đô thị.

Xe plug-in hybrid (PHEV) được trang bị pin lớn có thể sạc điện từ nguồn ngoài. Khi đi đường dài hết pin điện, động cơ xăng sẽ tự động hoặc theo lệnh người lái sạc lại pin bằng cách vận hành máy phát điện, giúp xe tiếp tục chạy bằng điện kết hợp động cơ xăng.

Bộ điều khiển công suất (PCU) và bộ biến tần là trung tâm điều phối năng lượng trên xe hybrid. PCU quyết định nguồn điện lấy từ pin hay động cơ, điều chỉnh công suất phù hợp theo điều kiện vận hành và nhiệt độ pin để bảo vệ tuổi thọ. Bộ biến tần chuyển đổi điện áp và dòng điện giữa dạng một chiều (DC) của pin và dòng xoay chiều (AC) của mô tơ điện.

Nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa các thành phần này, xe hybrid có thể tận dụng tối đa năng lượng thu hồi từ phanh và vận hành hiệu quả, giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải so với xe chạy động cơ đốt trong truyền thống.