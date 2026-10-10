Xe hybrid Trung Quốc đổ bộ nhiều thị trường tiềm năng

Mẫu xe điện AION V tại Pháp hôm 21/9, đánh dấu việc hãng xe Trung Quốc GAC gia nhập thị trường Pháp, ngay trước thềm khai mạc Triển lãm Ô tô Paris. Nguồn: Reuters.

“Làm mưa, làm gió” ở châu Âu

Dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số bán xe hybrid do Trung Quốc sản xuất tại EU đã tăng vọt trong bốn năm rưỡi qua, làm gia tăng lo ngại đối với tương lai của ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Năm 2022, chỉ có 659 chiếc xe hybrid toàn phần (loại xe sử dụng động cơ xăng hoặc diesel để sạc cho mô-tơ điện và pin) do Trung Quốc sản xuất được bán ra tại EU. Tuy nhiên, sau khi Brussels áp thuế chống trợ cấp đối với xe thuần điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2024, doanh số xe hybrid đã tăng mạnh lên mức 160.662 chiếc chỉ trong 7 tháng đầu năm nay.

Số liệu từ Eurostat cho thấy, doanh số xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) do Trung Quốc sản xuất – dòng xe phổ biến nhờ khả năng di chuyển quãng đường dài và sạc pin bằng cả động cơ đốt trong lẫn nguồn điện bên ngoài – cũng tăng vọt, từ 56.706 chiếc vào năm 2022 lên 217.764 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay.

Số lượng xe hybrid Trung Quốc lưu thông trên đường phố hiện đang gây lo ngại cho ngành công nghiệp ô tô và giới chức Brussels; phía EU đã yêu cầu Trung Quốc tự nguyện cắt giảm lượng xe hybrid xuất khẩu sang khối này nếu không muốn đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại, nhiều khả năng là hạn ngạch nhập khẩu.

Ngày 8/10, ngành công nghiệp ô tô Đức lần đầu tiên cho biết họ sẵn sàng cân nhắc việc áp thuế cụ thể đối với xe hybrid Trung Quốc. Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) thực hiện đánh giá toàn diện về tác động của bất kỳ biện pháp phòng vệ thương mại nào, từ hạn ngạch, giá sàn cho đến thuế quan.

Hiệp hội này tuyên bố: "EU cũng cần có trong tay các công cụ phòng vệ thương mại hiệu quả và cập nhật. Khi hành vi cạnh tranh không lành mạnh được chứng minh, cần xem xét sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại tuân thủ quy định của WTO; đây là những biện pháp chính đáng và đã được kiểm chứng để tạo ra sân chơi bình đẳng và bảo đảm các điều kiện cạnh tranh công bằng". Theo số liệu mới do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) công bố, xe hybrid hiện chiếm gần 37% tổng thị trường, trong khi xe điện chiếm hơn 21%.

Số liệu của ACEA cho thấy ba nhà sản xuất Trung Quốc – gồm BYD, Chery và Leapmotor – đang đạt được những bước tiến đáng kể với mức tăng trưởng ba con số tại EU.

Công ty thứ tư là Geely ghi nhận mức tăng ổn định 8% trong tám tháng đầu năm nay và vẫn là thương hiệu Trung Quốc phổ biến nhất tại EU, với 205.000 xe được bán ra trong cùng kỳ. Các thương hiệu thuộc tập đoàn này là Volvo (Thụy Điển) và Polestar – nhà sản xuất ô tô thuần điện duy nhất của EU.

BYD đang bám đuổi sát sao Geely với doanh số tăng vọt 163% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 177.000 xe bán ra.

Cả hai công ty này, cùng với nhà sản xuất Trung Quốc thứ năm là SAIC, hiện đều vượt xa Tesla, với 142.000 chiếc được bán ra tại khối này trong 7 tháng đầu năm.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu vẫn chiếm ưu thế, điển hình là Tập đoàn Volkswagen với doanh số 2 triệu xe trong 8 tháng đầu năm.

Doanh số xe điện cũng đang tăng nhanh tại một số khu vực ở châu Âunhư Đức (tăng 75% lên 69.000 chiếc trong tháng 8) và Pháp (tăng 112%). Tại Slovenia, doanh số đã tăng tới 266%. Con số này được so sánh với Vương quốc Anh (tăng 27% trong tháng 8 lên 28.000 xe điện) và Ireland (chỉ tăng 7% lên 2.200 chiếc).

Mẫu xe Hybrid BYD Seal 5 DM-i của BYD.

Sôi động cả trên thị trường Việt Nam

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, bên cạnh thương hiệu Việt đang “dẫn dắt” thị trường như VinFast, các thương hiệu xe ô tô điện Trung Quốc cũng đang đổ bộ mạnh mẽ.

Sau 3 quý đầu của năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các thương hiệu xe hơi đến từ Trung Quốc. Với khoảng 13 mẫu xe và phiên bản mới được giới thiệu như: SUV cỡ B Geely Coolray facelift, Okavango, EX2 và EX5 EM-i của thương hiệu Geely; Lynk & Co 02, 03 và Lynk & Co 900 của thương hiệu Lynk & Co; BYD Seal 5 DM-i, BYD Dolphin 2026 và PHEV của thương hiệu BYD… chiếm gần 1/3 tổng số ô tô mới trình làng, các hãng xe này không chỉ phủ kín các phân khúc từ phổ thông đến hạng sang, mà còn đang tạo ra một cuộc đua khốc liệt về công nghệ truyền động, đặc biệt là các dòng xe Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV).

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố hôm 9/10, doanh số bán hàng toàn thị trường của khối này trong tháng 9/2026 đạt 35.094 xe, bứt phá tăng 38% so với tháng 8/2026 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Một điểm sáng công nghệ nổi bật trong báo cáo VAMA tháng 9 chính là sự bứt phá của phân khúc xe Hybrid. Trong tháng 9/2026, các thành viên VAMA bán ra 2.168 xe Hybrid, tăng tới 56% so với tháng 8/2026 và tăng 58% so với cùng kỳ tháng 9/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng xe Hybrid bán ra của khối VAMA đạt 16.057 xe, tăng vọt 64% so với con số 9.785 xe của cùng kỳ năm 2025.

Theo VAMA, cuộc đua doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm sẽ càng trở nên khốc liệt khi các hãng xe thuộc khối VAMA tăng tốc bám đuổi “người dẫn đường” VinFast hay cạnh tranh với các hãng xe điện mới từ Trung Quốc.

Với sự xuất hiện dày đặc của các nền tảng công nghệ xe Hybrid, Plug-in Hybrid và thuần điện, các hãng xe ô tô Trung Quốc đang khiến cho thị trường ô tô Việt Nam trở nên ngày càng sôi động, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt và buộc các thương hiệu khác phải chuyển mình mạnh mẽ hơn.