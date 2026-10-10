Xe hybrid tăng trưởng mạnh tại Việt Nam: Điều gì đang thúc đẩy người mua?

Theo báo cáo bán hàng VAMA công bố ngày 9/10, các thành viên hiệp hội bán ra 2.168 xe hybrid trong tháng 9/2026, tăng 56% so với tháng trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh số đạt 16.057 xe, so với 9.785 xe cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, doanh số ô tô của các thành viên VAMA đạt 220.107 xe trong 9 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng của nhóm hybrid cao hơn đáng kể mức tăng chung của thị trường trong cùng phạm vi thống kê.

Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh toàn bộ thị trường Việt Nam, bởi không phải hãng xe nào cũng công bố doanh số định kỳ. Mức tăng trưởng cũng chưa đủ để kết luận người tiêu dùng đang chuyển dịch hàng loạt từ xe xăng sang hybrid. Để lý giải sức hút của dòng xe này, cần nhìn vào những lợi ích mà công nghệ hybrid mang lại trong quá trình sử dụng thực tế.

Tiết kiệm nhiên liệu mà không phải thay đổi thói quen

Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện. Tùy thiết kế, mô-tơ điện có thể hỗ trợ động cơ xăng khi tăng tốc, giúp xe vận hành bằng điện trong một số điều kiện hoặc tận dụng năng lượng thu hồi khi giảm tốc. Nhờ đó, động cơ đốt trong có thể hoạt động hiệu quả hơn, giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trong những điều kiện phù hợp.

Lợi thế này đáng chú ý với người thường xuyên di chuyển trong đô thị, nơi ô tô phải liên tục dừng, khởi hành và vận hành ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, mức tiết kiệm cụ thể phụ thuộc vào từng mẫu xe, điều kiện giao thông, quãng đường và cách lái. Không thể mặc định mọi xe hybrid đều tiết kiệm hơn mọi xe xăng trong tất cả tình huống.

Với xe hybrid thông thường (HEV), người dùng không cần cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài. Pin được nạp thông qua hệ thống trên xe, trong đó có năng lượng thu hồi khi giảm tốc. Người sử dụng vẫn tiếp nhiên liệu như với ô tô xăng thông thường, không cần tìm trạm sạc hoặc bố trí thời gian chờ sạc.

Đây là khác biệt đáng kể so với ô tô thuần điện, nhất là với người chưa có điều kiện lắp thiết bị sạc tại nhà hoặc thường xuyên di chuyển đường dài. Xe hybrid cho phép người dùng tiếp cận công nghệ điện hóa mà không phải thay đổi toàn bộ thói quen sử dụng phương tiện.

Toyota Corolla Cross HEV – một trong những mẫu xe hybrid đang được bán tại Việt Nam.

Dù vậy, cần phân biệt HEV với xe hybrid sạc ngoài (PHEV). PHEV có pin dung lượng lớn hơn và có thể cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài để tăng khả năng di chuyển bằng điện. Vì thế, mức tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả sử dụng của PHEV phụ thuộc đáng kể vào việc người dùng có sạc pin thường xuyên hay không.

Ngoài sự tiện dụng, giá mua cũng là yếu tố cần cân nhắc. Nếu phiên bản hybrid có giá cao hơn phiên bản dùng động cơ xăng, khoản chênh lệch này phải được đặt cạnh số tiền nhiên liệu có thể tiết kiệm trong suốt thời gian sử dụng. Người đi nhiều có thể thu được lợi ích lớn hơn người chỉ sử dụng xe vào cuối tuần hoặc di chuyển quãng đường ngắn.

Toyota chiếm ưu thế, nhưng bài toán chi phí vẫn còn

Số liệu doanh số cho thấy Toyota đang đóng góp phần lớn lượng xe hybrid được công bố trong nhóm VAMA.

Theo thông tin Toyota Việt Nam công bố ngày 2/10, hãng bán 1.821 xe hybrid trong tháng 9, chiếm khoảng 26% tổng doanh số các mẫu Toyota trong tháng. Lũy kế 9 tháng, doanh số xe hybrid của hãng đạt hơn 11.180 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Ba mẫu xe đóng góp đáng kể vào kết quả này là Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong tháng 9, Toyota bán được 413 chiếc Yaris Cross hybrid, 616 chiếc Corolla Cross hybrid và 630 chiếc Innova Cross hybrid.

Các con số trên cho thấy hybrid đã xuất hiện trên những mẫu xe phục vụ các nhu cầu khác nhau, từ xe gầm cao đô thị đến xe gia đình. Người mua có thể cân nhắc công nghệ này trên những dòng xe quen thuộc, thay vì chỉ xem hybrid là lựa chọn dành cho một nhóm khách hàng hẹp.

Tuy nhiên, doanh số Toyota không thể cộng thêm vào tổng số của VAMA vì đã nằm trong thống kê của hiệp hội. Kết quả của Toyota cũng chưa đủ để xác định hãng nào chiếm ưu thế trên toàn thị trường hybrid, do phạm vi công bố doanh số giữa các hãng không đồng nhất.

Doanh số xe hybrid tăng 64% trong 9 tháng cho thấy nhóm xe này đang phát triển nhanh trong phạm vi các thành viên VAMA có báo cáo. Tuy nhiên, để xác định mức tăng trưởng bắt nguồn từ nhu cầu thực sự của người mua hay còn chịu ảnh hưởng của việc mở rộng nguồn cung, chính sách bán hàng và diễn biến sức mua chung, cần theo dõi thêm doanh số các tháng tiếp theo.

Với người đang cân nhắc mua ô tô, câu hỏi quan trọng không chỉ là xe hybrid tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là công nghệ này có giúp tiết kiệm đủ chi phí trong điều kiện sử dụng của mình hay không. Doanh số là dấu hiệu đáng chú ý của thị trường, nhưng quyết định mua xe vẫn cần dựa trên nhu cầu đi lại và tổng chi phí sở hữu.