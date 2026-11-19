Động cơ xăng trên xe hybrid không hoạt động liên tục mỗi khi người lái nhấn ga. Hệ thống có thể dùng mô-tơ điện, khởi động động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai. Chế độ vận hành được điều chỉnh liên tục theo điều kiện thực tế.

Hệ thống hybrid trên xe tự động điều chỉnh giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành thực tế. Ảnh: Motor1

Trung tâm của hệ truyền động hybrid là hệ thống điều khiển điện tử, thường được gọi là bộ điều khiển hybrid hoặc bộ điều khiển giám sát hybrid. Hệ thống quản lý động cơ xăng, mô-tơ điện, bộ pin và hộp số để đáp ứng yêu cầu công suất của người lái.

Máy tính liên tục nhận dữ liệu về tốc độ xe, vị trí bàn đạp ga, mức sạc pin và nhiệt độ động cơ. Không có một ngưỡng tốc độ hay phần trăm pin cố định khiến động cơ xăng khởi động. Quyết định còn phụ thuộc tải vận hành, nhiệt độ pin, nhu cầu sưởi cabin và điều kiện đường sá.

Xe có thể chạy bằng điện ở khoảng 64 km/h (40 mph) trên đường bằng, nhưng khởi động động cơ xăng ở cùng tốc độ khi leo dốc. Khi pin gần chạm giới hạn vận hành thấp, động cơ cũng có thể hoạt động để kéo xe hoặc phát điện. Hệ thống đồng thời cân bằng hiệu suất, công suất, khí thải và độ bền linh kiện.

Trong đô thị, mô-tơ điện tạo mô-men xoắn gần như tức thì nên phù hợp với việc khởi hành và di chuyển trong cảnh ùn tắc. Khi xe giảm tốc, mô-tơ hoạt động như máy phát để thu hồi một phần động năng và nạp lại pin. Động cơ xăng cũng tự tắt khi xe dừng, qua đó hạn chế tiêu hao nhiên liệu.

Động cơ xăng thường tham gia khi xe tăng tốc mạnh, leo dốc, chở nặng hoặc vượt xe. Trong nhiều mẫu hybrid, động cơ xăng và mô-tơ điện cùng hoạt động để tạo lực kéo lớn hơn. Việc đạp ga nhẹ thường cho phép xe tiếp tục chạy điện, còn đạp ga sâu làm tăng nhu cầu công suất.

Trên đường cao tốc, động cơ xăng có thể vận hành hiệu quả khi xe duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài. Tùy thiết kế, động cơ sẽ trực tiếp dẫn động bánh xe hoặc phối hợp với mô-tơ điện. Một số xe vẫn có thể chạy điện, nhưng điều này phụ thuộc năng lượng pin, điều kiện đường và yêu cầu công suất.

Pin hiển thị đầy không đồng nghĩa động cơ xăng sẽ luôn tắt. Hệ thống có thể khởi động động cơ để làm nóng máy, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, sưởi cabin hoặc điều hòa nhiệt độ pin. Nhu cầu quản lý và điều tiết năng lượng tích trữ cũng có thể khiến động cơ hoạt động.

Xe hybrid sạc ngoài (PHEV) có pin lớn hơn, nhận điện từ nguồn bên ngoài và đi được quãng đường thuần điện dài hơn. Động cơ xăng sẽ tham gia nhiều hơn khi pin chạm ngưỡng duy trì điện lượng, nhưng có thể khởi động sớm nếu xe cần công suất lớn hoặc sưởi cabin. Một số PHEV vẫn phối hợp hai nguồn động lực khi pin còn nhiều điện.