Xe hybrid hay xe xăng: 5 mẫu xe cho thấy không phải cứ hybrid là tốt hơn

Với 5 mẫu xe dưới đây, có trường hợp nên chọn hybrid, nhưng cũng có mẫu xe xăng hợp lý hơn.

Xe hybrid ngày càng phổ biến, khiến việc lựa chọn động cơ khi mua ô tô không còn đơn giản là đánh đổi giữa sức mạnh và mức tiêu hao nhiên liệu. Một phiên bản hybrid có thể mạnh hơn, tăng tốc nhanh hơn và tiết kiệm xăng hơn bản động cơ đốt trong. Tuy nhiên, mức tiết kiệm nhiên liệu không phải lúc nào cũng đủ bù đắp khoản chênh lệch giá mua ban đầu, nhất là với người thường xuyên đi đường trường.

Trong bài viết đăng tháng 10/2026, tạp chí Car and Driver của Mỹ so sánh các phiên bản hybrid và động cơ xăng trên nhiều mẫu xe phổ biến, từ SUV cỡ nhỏ đến MPV gia đình và sedan hạng sang. Kết quả cho thấy lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào đặc tính từng mẫu xe và mục đích sử dụng, thay vì chỉ dựa vào nhãn hybrid.

Honda CR-V: Hybrid có lợi thế rõ rệt khi đi phố

Honda CR-V là trường hợp khá dễ đưa ra lựa chọn. Theo Car and Driver, phiên bản động cơ xăng sử dụng máy tăng áp 1.5L, công suất 190 mã lực; trong khi bản hybrid kết hợp động cơ 2.0L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực.

Khác biệt không chỉ nằm ở thông số. Trong thử nghiệm của tạp chí Mỹ, CR-V hybrid tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 7,1 giây, nhanh hơn mức 8,1 giây của phiên bản xăng. Hệ truyền động hybrid cũng được đánh giá êm và mượt hơn, đồng thời các phiên bản hybrid thuộc nhóm trang bị cao hơn, có thêm một số tiện nghi.

Lợi thế lớn nhất của hybrid thể hiện ở mức tiêu hao nhiên liệu, đặc biệt khi chạy trong đô thị. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), CR-V hybrid dẫn động cầu trước có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương khoảng 5,9 lít/100 km trong đô thị, 6,5 lít/100 km trên cao tốc và 5,9 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp. Với bản dẫn động bốn bánh, mức tiêu hao hỗn hợp khoảng 6,4 lít/100 km.

Trong khi đó, CR-V động cơ xăng dẫn động cầu trước có mức tiêu hao hỗn hợp quy đổi khoảng 8,4 lít/100 km; bản dẫn động bốn bánh khoảng 8,7 lít/100 km.

EPA là cơ quan liên bang của Mỹ phụ trách bảo vệ môi trường, trong đó có việc xây dựng và công bố các kết quả đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô. Các con số trên được xác định theo phương pháp thử nghiệm của Mỹ, không phải mức tiêu hao được bảo đảm trong điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam. Mức sử dụng nhiên liệu thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng giao thông, tốc độ, tải trọng và cách lái xe.

Một điểm cần cân nhắc là bản hybrid có khoang hành lý nhỏ hơn do phải bố trí thêm các thành phần điện. Theo phép đo của nguồn này, dung tích khoang hành lý khi sử dụng cả hàng ghế sau là khoảng 991 lít, thấp hơn khoảng 113 lít so với bản động cơ xăng.

Car and Driver khuyến nghị chọn CR-V hybrid nhờ khả năng tăng tốc tốt hơn, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu. Với người thường xuyên đi phố, đây là lựa chọn có cơ sở. Tuy nhiên, người mua vẫn cần đối chiếu giá bán, trang bị và phiên bản CR-V hybrid thực tế tại Việt Nam trước khi quyết định.

Hyundai Palisade: Hybrid mạnh hơn, nhưng bản V6 vẫn có lý do để tồn tại

Hyundai Palisade là SUV ba hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian cho gia đình. Theo bài viết của Car and Driver, thế hệ được đề cập có hai lựa chọn hệ truyền động đáng chú ý: động cơ xăng V6 3.5L công suất 287 mã lực và hệ truyền động hybrid kết hợp máy tăng áp 2.5L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực.

Chênh lệch thể hiện khá rõ khi tăng tốc. Palisade V6 mất khoảng 8 giây để tăng tốc từ 0 lên 96 km/h, trong khi bản hybrid hoàn thành bài thử trong 6,6 giây. Công suất cao hơn giúp xe phản ứng nhanh hơn khi nhập làn hoặc vượt xe, những tình huống có thể quan trọng với một chiếc SUV cỡ lớn thường chở nhiều người.

Theo số liệu EPA được Car and Driver dẫn lại, bản V6 dẫn động cầu trước có mức tiêu hao nhiên liệu quy đổi khoảng 11,2 lít/100 km trong đô thị, 9,4 lít/100 km trên cao tốc và 11,2 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp. Bản hybrid dẫn động cầu trước đạt khoảng 7,1 lít/100 km trong đô thị và 6,7 lít/100 km trên cao tốc.

Đây là các mức đánh giá theo chu trình thử nghiệm tại Mỹ, có giá trị tham khảo để so sánh các phiên bản trong cùng điều kiện đánh giá. Người dùng không nên mặc định xe sẽ đạt đúng mức tiêu hao này khi vận hành ở Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế của hybrid không đồng nghĩa phiên bản V6 mất hết giá trị. Theo Car and Driver, bản V6 có khả năng kéo tải tối đa khoảng 2.268 kg, trong khi bản hybrid được giới hạn ở khoảng 1.814 kg. Với người thường xuyên kéo rơ-moóc hoặc cần khả năng kéo tải lớn, đây là khác biệt đáng lưu ý.

Tạp chí Mỹ nghiêng về Palisade hybrid vì xe mạnh hơn, tăng tốc nhanh và vận hành tinh tế hơn. Nhưng với người mua SUV ba hàng ghế, lựa chọn còn phụ thuộc vào nhu cầu chở người, hành lý, khả năng kéo tải và chi phí sử dụng. Các thông số trên thuộc phiên bản và thị trường Mỹ; người mua tại Việt Nam cần kiểm tra cấu hình xe được phân phối trong nước.

Subaru Crosstrek: Đi đường dài, xe xăng chưa chắc kém lợi thế

Subaru Crosstrek là SUV cỡ nhỏ có hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn theo mô tả của Car and Driver. Điểm đáng chú ý khi so sánh hai phiên bản là hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn trong một số điều kiện, nhưng lợi thế không quá rõ nếu người dùng chủ yếu chạy đường trường.

Phiên bản động cơ xăng sử dụng máy boxer 2.5L, công suất 180 mã lực. Bản hybrid bổ sung hai mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 194 mã lực. Trong thử nghiệm của tạp chí Mỹ, bản xăng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 8,1 giây, còn bản hybrid mất 7,7 giây. Chênh lệch có thể cảm nhận khi tăng tốc ở tốc độ thấp, nhưng không biến Crosstrek thành một mẫu xe thiên về hiệu năng.

Theo số liệu EPA được bài viết dẫn lại, bản hybrid đạt mức tiêu hao nhiên liệu tương đương khoảng 6,5 lít/100 km trong đô thị, trên cao tốc và ở chu trình hỗn hợp. Với bản xăng, mức tiêu hao thay đổi theo cấu hình; kết quả thử nghiệm đường cao tốc ở tốc độ khoảng 121 km/h của Car and Driver ghi nhận mức tiêu hao tương đương khoảng 6,5 lít/100 km.

Các con số này cần được hiểu đúng phạm vi: mức đánh giá của EPA là kết quả theo phương pháp thử nghiệm tại Mỹ, còn kết quả chạy thử của Car and Driver phản ánh điều kiện thử nghiệm cụ thể của tạp chí. Hai loại số liệu không hoàn toàn giống nhau và cũng không thể thay thế cho mức tiêu hao thực tế tại Việt Nam.

Điều này cho thấy ưu thế của hybrid phụ thuộc nhiều vào môi trường vận hành. Nếu xe thường xuyên đi trong đô thị, nơi có nhiều lần dừng và khởi hành, hệ truyền động điện có thể phát huy tác dụng rõ hơn. Nhưng nếu mục đích chính là đi đường dài, đến vùng núi hoặc di chuyển trên những tuyến đường ít ùn tắc, khoản chênh lệch giá mua xe hybrid cần được cân nhắc kỹ.

Một điểm khác biệt thực dụng là khoang chứa lốp dự phòng. Bản Crosstrek động cơ xăng có lốp dự phòng cỡ nhỏ dưới sàn khoang hành lý, trong khi bản hybrid sử dụng khu vực này để bố trí pin.

Vì vậy, Car and Driver chọn bản động cơ xăng. Theo tạp chí này, cả hai phiên bản đều có khoảng sáng gầm tương đương, còn lợi ích tiết kiệm nhiên liệu của hybrid chủ yếu rõ hơn trong điều kiện đi phố. Với người mua xe để đi xa và khám phá những cung đường khó, bản xăng có thể là lựa chọn kinh tế hơn.

Kia Carnival: Hybrid phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình

Kia Carnival là mẫu MPV có thiết kế gần với SUV nhưng vẫn giữ những đặc điểm thực dụng của xe đa dụng, như cửa trượt và khoang hành khách rộng. Với nhóm khách hàng thường xuyên chở gia đình, mức tiêu hao nhiên liệu có thể trở thành yếu tố đáng cân nhắc bởi xe thường hoạt động trong điều kiện đông người và di chuyển nhiều trong đô thị.

Theo Car and Driver, bản Carnival động cơ xăng dùng máy V6 3.5L, công suất 287 mã lực. Phiên bản hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L với một mô-tơ điện, tổng công suất 242 mã lực. Dù công suất thấp hơn, bản hybrid không chậm hơn trong bài thử tăng tốc từ 0 lên 96 km/h: cả hai đều đạt thời gian 7,8 giây.

Điểm khác biệt nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Theo số liệu EPA, bản V6 đạt mức tương đương khoảng 13,1 lít/100 km trong đô thị, 9,4 lít/100 km trên cao tốc và 11,2 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp. Bản hybrid có mức tiêu hao hỗn hợp khoảng 7,1 lít/100 km. Trong thử nghiệm đường cao tốc của Car and Driver, bản hybrid đạt mức tiêu hao tương đương khoảng 8,1 lít/100 km.

Các mức tiêu hao theo EPA là số liệu đánh giá tại Mỹ, không phải kết quả đo trên đường Việt Nam. Khi so sánh xe cho nhu cầu gia đình, người mua nên tính đến quãng đường đi hằng ngày, tỷ lệ di chuyển trong đô thị và đường trường, cũng như giá bán thực tế của từng phiên bản.

Tuy nhiên, bản hybrid không hoàn toàn vượt trội. Một số người thử xe của tạp chí nhận xét khả năng tăng tốc của bản này chưa thực sự mạnh mẽ. Xe cũng chỉ có cấu hình dẫn động cầu trước theo bài viết, nên người mua cần xem xét nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào mức tiết kiệm nhiên liệu.

Trong so sánh giá tại Mỹ, Carnival bản V6 ở cấu hình EX có giá khởi điểm 43.235 USD, còn bản hybrid cùng cấp trang bị có giá 45.235 USD. Khoản chênh lệch 2.000 USD cần được cân đối với số ki-lô-mét xe dự kiến chạy mỗi năm và thời gian sở hữu.

Car and Driver vẫn khuyến nghị bản hybrid. Với một chiếc MPV thường xuyên phục vụ các chuyến đi trong thành phố, mức tiết kiệm nhiên liệu có thể bù đắp khoản đầu tư ban đầu theo thời gian. Đây là bài toán đáng cân nhắc với các gia đình sử dụng Carnival thường xuyên, nhưng cần tính trên giá bán và mức tiêu hao thực tế tại Việt Nam.

Mercedes-Benz S-Class: Không nhất thiết phải chọn hybrid để có trải nghiệm tốt hơn

Ở nhóm sedan hạng sang, Mercedes-Benz S-Class cho thấy lựa chọn động cơ không chỉ xoay quanh khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Người mua còn quan tâm đến độ êm ái, sức mạnh, cảm giác vận hành và những trang bị phục vụ hành khách.

Theo Car and Driver, S500 sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kết hợp hệ thống tăng áp điện, công suất 443 mã lực. S580 dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất 530 mã lực. Trong khi đó, S580e là phiên bản hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid), kết hợp động cơ 6 xi-lanh với mô-tơ điện để đạt tổng công suất 576 mã lực.

Về tiêu hao nhiên liệu, S500 đạt mức EPA tương đương khoảng 11,8 lít/100 km trong đô thị và 8,1 lít/100 km trên cao tốc. S580 V8 tiêu thụ khoảng 13,8 lít/100 km trong đô thị và 8,7 lít/100 km trên cao tốc. S580e có mức tiêu hao hỗn hợp theo công bố khoảng 9,8 lít/100 km, nhưng con số thực tế còn phụ thuộc vào việc sạc pin và sử dụng chế độ chạy điện như thế nào.

Với xe hybrid sạc ngoài, việc thường xuyên nạp điện và di chuyển những quãng đường phù hợp với phạm vi chạy điện có thể giúp giảm lượng xăng tiêu thụ. Ngược lại, nếu xe chủ yếu chạy đường dài sau khi pin đã cạn, lợi ích tiết kiệm nhiên liệu có thể giảm đi. Ngoài ra, Car and Driver từng lưu ý cảm giác bàn đạp phanh của bản plug-in hybrid chưa thực sự nhất quán trong một lần thử nghiệm.

Giá bán tại Mỹ theo bài viết là 114.100 USD cho S500 và 136.150 USD cho cả S580 và S580e. Vì vậy, nếu so sánh trong phạm vi các phiên bản được đề cập, lựa chọn hybrid không đồng nghĩa với giá mua thấp hơn.

Car and Driver khuyến nghị S580 dùng động cơ V8 thay vì bản plug-in hybrid. Lý do không phải vì hybrid thiếu sức mạnh, mà bởi động cơ V8 đem lại đặc tính vận hành mà nhóm khách hàng tìm kiếm ở một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn. Đây là lựa chọn thiên về trải nghiệm hơn là tối ưu chi phí nhiên liệu.

Chọn hybrid theo nhu cầu, không chỉ theo mức tiêu hao nhiên liệu

Từ 5 mẫu xe trên, có thể thấy hybrid thường đáng cân nhắc với người di chuyển nhiều trong đô thị, đặc biệt khi mức tiết kiệm nhiên liệu đi kèm khả năng tăng tốc tốt hơn và vận hành êm hơn. Honda CR-V, Hyundai Palisade và Kia Carnival là những trường hợp mà Car and Driver nghiêng về phiên bản hybrid.

Ngược lại, Subaru Crosstrek và Mercedes-Benz S-Class cho thấy động cơ xăng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Với Crosstrek, lợi ích tiết kiệm nhiên liệu của hybrid không quá rõ trong một số điều kiện đường trường, trong khi S-Class đặt trải nghiệm vận hành lên hàng đầu.

Dù vậy, số liệu EPA và giá bán trong bài viết đều thuộc thị trường Mỹ, không thể áp dụng trực tiếp cho Việt Nam. Trước khi quyết định, người mua cần đối chiếu phiên bản được phân phối trong nước, giá bán thực tế, điều kiện bảo hành, chi phí bảo dưỡng và mức tiêu hao nhiên liệu trong hành trình thường ngày. Cuối cùng, lựa chọn hợp lý không đơn thuần là xe hybrid hay xe xăng, mà là hệ truyền động phù hợp nhất với cách chiếc xe được sử dụng.