Xe hybrid của Hyundai lập kỷ lục doanh số ở Mỹ

Theo InsideEVs, có khoảng 29% tổng doanh số Hyundai tại Mỹ trong tháng 10 thuộc về các dòng xe hybrid.

Đây là tỷ trọng cao nhất từ trước tới nay của nhóm xe lai xăng-điện trong doanh số Hyundai tại Mỹ. Số liệu này xuất hiện khi khách hàng tiếp tục tìm kiếm các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, giữa bối cảnh giá xăng ở xứ cờ hoa vẫn duy trì ở mức cao.

Hyundai không tách riêng doanh số xe hybrid trong các báo cáo hàng tháng, thay vào đó gộp chung lại theo từng dòng xe. Hãng xe Hàn Quốc cho biết các phiên bản hybrid của Santa Fe và Palisade đã thiết lập kỷ lục doanh số mới trong tháng 10.

Ở diễn biến tương tự, doanh số mẫu xe thuần điện Hyundai Ioniq 5 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái để đạt 1.981 xe.

Tại thị trường Mỹ, Hyundai cho biết đã bán được 73.452 xe trong tháng 10, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tích lũy từ đầu năm hiện đạt 770.916 xe, tăng 3% so với năm 2025.

Hyundai Palisade Hybrid đóng vai trò quan trọng giúp doanh số xe lai xăng-điện của Hyundai tăng trưởng mạnh tại Mỹ. Ảnh: TC Motor.

Thương hiệu “cùng nhà” Kia cũng báo cáo doanh số chung và doanh số xe điện hóa đạt mức kỷ lục. Hãng này đã bán được 80.008 xe điện và xe hybrid trong tháng 10, nâng tổng doanh số tích lũy từ đầu năm đạt mức 747.394 xe.

Lượng tiêu thụ xe hybrid của Kia tại Mỹ cũng tăng vọt 114% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các phiên bản hybrid của Kia Carnival cùng các dòng SUV như Sportage và Sorento.

Ở mảng thuần điện, doanh số Kia EV9 đã tăng mạnh 111% lên 1.406 xe, trong khi doanh số EV6 tăng 58% lên 803 xe. Mẫu xe giá rẻ Kia EV3 cũng sở hữu doanh số khá tích cực, đạt 976 xe trong tháng 10.

Mẫu xe điện giá rẻ Kia EV3 ghi nhận sức bán khá tốt tại Mỹ. Ảnh: Kia.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý mức tăng trưởng ấn tượng nói trên thực chất dựa trên tham chiếu từ một tháng 10/2025 đặc biệt khó khăn dành cho các dòng xe thuần điện của Hyundai, Kia tại Mỹ. Khi đó, doanh số đã sụt giảm mạnh trên phạm vi toàn thị trường, nguyên nhân đến từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ ưu đãi thuế liên bang dành cho ôtô thuần điện.

Giai đoạn trước tháng 9/2025 - thời điểm chính thức bãi bỏ ưu đãi thuế, người dân Mỹ đổ xô mua xe điện để tận dụng ưu đãi đã khiến xu hướng doanh số có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên kể từ giai đoạn nói trên, thị trường xe điện Mỹ nhìn chung đã dần phục hồi, khi quý III năm nay đánh dấu đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Kia EV3 được cho sẽ trở thành “ngôi sao” mới trong dàn xe điện Kia tại Mỹ. Giá khởi điểm 31.385 USD biến EV3 trở thành một trong những lựa chọn xe điện rẻ nhất xứ cờ hoa, bên cạnh Nissan Leaf và Chevrolet Bolt.

Mảng kinh doanh xe điện của thương hiệu Kia cũng có thể ghi nhận thêm một đòn bẩy đáng kể trong các tháng tiếp theo. Hãng này đang chuẩn bị cung cấp cho Waymo hàng chục nghìn robotaxi phát triển trên nền tảng Hyundai Ioniq 5. Động thái này có thể giúp doanh số Ioniq 5 tăng trưởng tốt, bên cạnh lượng xe bàn giao cho khách hàng cá nhân.