Xe hybrid có bắt buộc phải thay lốp chuyên dụng hay dùng lốp thường vẫn ổn?

Phần lớn xe hybrid có thể vận hành an toàn với lốp thông thường, miễn là sản phẩm đáp ứng đầy đủ thông số do nhà sản xuất xe quy định. Tuy nhiên, do xe hybrid thường nặng hơn, có mô-men xoắn tức thời lớn và sử dụng phanh tái tạo, lốp chuyên dụng vẫn mang lại một số lợi thế đáng kể.

Lốp xe hybrid cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn, dù không nhất thiết phải là loại chuyên dụng. Ảnh: SlashGear

Khi mua ô tô, một trong những quyết định đầu tiên là lựa chọn xe chạy xăng, xe hybrid hay một mẫu xe điện phù hợp. Ngân sách có thể ảnh hưởng đến quyết định này vì xe hybrid và xe điện thường có chi phí ban đầu cao hơn một mẫu xe động cơ đốt trong tương đương. Ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc loại lốp cần sử dụng để tối ưu hiệu suất vận hành.

Đến thời điểm thay lốp, chủ xe hybrid phải lựa chọn giữa lốp thông thường và loại được thiết kế riêng cho xe sử dụng hệ truyền động điện hóa. Phần lớn xe hybrid vẫn có thể dùng lốp tiêu chuẩn, miễn là sản phẩm đáp ứng các thông số do nhà sản xuất xe quy định. Dù vậy, lốp chuyên dụng có một số ưu điểm đáng chú ý, đặc biệt là khả năng đáp ứng yêu cầu tải trọng cao hơn.

Nguyên nhân là bộ pin hybrid có thể nặng từ 100 đến 300 pound, tương đương khoảng 45 đến 136 kg, khiến xe hybrid vốn nặng hơn xe động cơ đốt trong. Nhiều bộ phận khác của hệ truyền động hybrid cũng làm tăng tổng khối lượng xe. Vì vậy, lốp dành cho xe hybrid hoặc xe điện có chỉ số tải trọng cao có thể giúp duy trì độ an toàn và khả năng vận hành.

Hiện nay, nhiều hãng lốp lớn đã cung cấp các dòng sản phẩm dành cho xe hybrid và xe điện, nên người dùng không khó tìm được loại có chỉ số tải trọng phù hợp. Nếu còn phân vân về việc có nên trả thêm tiền cho lốp chuyên dụng hay không, chủ xe cũng cần xem xét những lợi ích khác ngoài khả năng chịu tải.

Xe hybrid thường cung cấp mô-men xoắn tức thời lớn hơn xe động cơ đốt trong tương đương. Lực ma sát tăng thêm với mặt đường khiến gai lốp chịu nhiều áp lực hơn khi xe tăng tốc, từ đó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp.

Lốp chuyên dụng cho xe hybrid và xe điện được phát triển để thích ứng với đặc điểm này, qua đó tối ưu độ bám đường và độ bền tổng thể. Loại lốp này cũng được thiết kế nhằm cải thiện các yếu tố như lực cản lăn và quãng đường di chuyển, góp phần nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Phần lớn xe hybrid còn sử dụng hệ thống phanh tái tạo. Hệ thống này làm xe giảm tốc theo cách khác với ô tô chỉ sử dụng động cơ đốt trong, có thể khiến gai lốp hao mòn nhiều hơn. Lốp chuyên dụng cũng được thiết kế để tính đến đặc điểm vận hành này.

Một ưu điểm khác của lốp chuyên dụng là khả năng giảm tiếng ồn từ mặt đường truyền vào khoang cabin. Xe hybrid không vận hành yên tĩnh liên tục như xe điện, nhưng khi chuyển sang chế độ chạy điện, tiếng ồn từ hệ truyền động giảm xuống và có thể khiến âm thanh của lốp trở nên rõ hơn, đặc biệt khi xe chạy trên đường cao tốc.