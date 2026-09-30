Xe hybrid BYD Sealion 5 bắt đầu được nhận đặt cọc tại Việt Nam

BYD Sealion 5 sẽ tham gia phân khúc SUV cỡ C với hệ truyền động DM-i Super Hybrid. Đây là công nghệ hybrid cắm sạc của hãng, cho phép xe sử dụng động cơ điện trong những hành trình ngắn, đồng thời vẫn có động cơ xăng để mở rộng quãng đường di chuyển khi cần thiết.

BYD Sealion 5 bắt đầu được nhận đặt cọc tại Việt Nam trước khi công bố giá bán vào tháng 10.

Mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất khoảng 214 mã lực. Bộ pin Blade đặt dưới sàn cung cấp phạm vi vận hành thuần điện khoảng 110 km theo chuẩn NEDC.

Khi sử dụng đồng thời động cơ xăng và hệ thống điện, Sealion 5 được BYD công bố có thể di chuyển tổng cộng hơn 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 0,8 lít/100 km trong trường hợp pin đầy và khoảng 3,7 lít/100 km khi pin ở trạng thái thấp. Đây là các thông số trong điều kiện thử nghiệm, vì vậy mức tiêu hao thực tế có thể thay đổi theo giao thông và cách vận hành.

Sealion 5 được BYD công bố có thể di chuyển tổng cộng hơn 1.200 km.

Với chiều dài cơ sở khoảng 2.712 mm, Sealion 5 có kích thước tương đương nhiều mẫu SUV cỡ C đang bán tại Việt Nam như Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mazda CX-5. Thông số này cũng khá gần với BYD Atto 3, mẫu SUV thuần điện hiện nằm trong danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam.

Trang bị trên BYD Sealion 5 gồm chìa khóa NFC, màn hình trung tâm có thể xoay, hệ thống âm thanh vòm, ghế trước chỉnh điện và làm mát. Bản Premium được bổ sung camera 360 độ cùng khoảng 20 tính năng hỗ trợ người lái, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng.

BYD Sealion 5 được trang bị màn hình trung tâm có thể xoay.

Mức hỗ trợ 100 triệu đồng đang được áp dụng cho khách hàng đặt xe từ cuối tháng 9. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp vào giá xe, trong khi con số chính thức của Sealion 5 tại Việt Nam vẫn phải chờ đến thời điểm công bố dự kiến vào tháng 10.

Tham khảo thị trường Thái Lan, giá xe BYD Sealion 5 hiện đang niêm yết từ 759.900 đến 799.900 Baht. Tuy nhiên, đây chỉ là cơ sở tham khảo bởi giá tại Việt Nam còn phụ thuộc vào cấu hình, thuế và chính sách phân phối riêng của thị trường.

Sealion 5 dự kiến là mẫu xe thứ tư của BYD tại Việt Nam sử dụng công nghệ DM-i, sau Sealion 6, Seal 5 và MPV M9.

Sealion 5 dự kiến là mẫu xe thứ tư của BYD tại Việt Nam sử dụng công nghệ DM-i, sau Sealion 6, Seal 5 và MPV M9. Trước đó, hãng chủ yếu xây dựng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với các mẫu thuần điện như Dolphin, Atto 3, Seal và Han.

Việc bổ sung BYD Sealion 5 giúp hãng mở rộng lựa chọn PHEV ở phân khúc SUV cỡ C. Với khả năng chạy điện khoảng 110 km nhưng vẫn có động cơ xăng hỗ trợ khi cần, mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng chế độ điện trong những hành trình ngắn nhưng chưa chuyển hoàn toàn sang ô tô thuần điện. Tuy nhiên, mức giá chính thức và chi phí sở hữu sẽ là những thông tin cần chờ thêm trước khi có thể xác định rõ vị trí của Sealion 5 trong phân khúc tại Việt Nam.