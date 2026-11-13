Xe hybrid bất ngờ giảm doanh số trong tháng 10

Sức mua xe hybrid chững lại

Thị trường xe hybrid vừa ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi đà tăng trưởng nóng trong tháng 9 không được duy trì sang tháng 10.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 10/2026, các thành viên VAMA tiêu thụ 1.891 xe hybrid các loại, giảm 277 xe so với mức 2.168 xe của tháng 9, tương ứng mức giảm 13%.

Corolla Cross HEV bán chạy nhất tháng 10/2026 trong khối VAMA về doanh số xe hybrid, với với 587 xe.

Diễn biến này khá bất ngờ bởi trước đó, tháng 9 thị trường từng có cú phục hồi mạnh sau giai đoạn sụt giảm trong tháng 7 và tháng 8. Cụ thể, doanh số tháng 9 tăng 56% so với tháng 8, đạt mức cao nhất trong ba tháng gần nhất và tương ứng tăng 58% so với tháng 8/2025.

Tuy nhiên, sự đi xuống trong tháng 10 chưa đủ để đảo chiều xu hướng tăng trưởng của phân khúc xe hybrid. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh số xe hybrid tháng 10 vẫn tăng khoảng 35%. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các dòng xe sử dụng công nghệ lai xăng - điện vẫn được duy trì, dù sức mua từng tháng có sự biến động.

Xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo

Xét theo từng mẫu xe, Toyota tiếp tục chiếm ưu thế trong nhóm hybrid bán chạy nhất tháng 10. Trong đó, Corolla Cross HEV dẫn đầu với 587 xe, tiếp đến là Innova Cross HEV với 467 xe.

Honda CR-V e đứng thứ ba với 277 xe. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Yaris Cross HEV với 274 xe và Camry HEV với 126 xe. Như vậy, Toyota chiếm tới 4/5 vị trí trong nhóm xe hybrid bán chạy nhất tháng.

Riêng ba mẫu Corolla Cross, Innova Cross và Yaris Cross đã đóng góp 1.328 xe, chiếm gần 90% doanh số hybrid của Toyota trong tháng 10. Tổng cộng, Toyota bán 1.478 xe hybrid, chiếm khoảng 78% lượng xe hybrid tiêu thụ của các thành viên VAMA.

Kết quả này tiếp tục cho thấy lợi thế của Toyota ở phân khúc xe xăng lai điện, nhờ danh mục sản phẩm trải rộng từ SUV đô thị, crossover đến MPV và sedan. Trong khi đó, Honda vẫn duy trì sức cạnh tranh chủ yếu nhờ CR-V e, bên cạnh HR-V e và Civic e.

Corolla Cross và Innova Cross bán chạy nhất

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA đạt 17.948 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota tiếp tục là thương hiệu đóng góp lớn nhất với hơn 12.659 xe hybrid bán ra trong 10 tháng, tương đương khoảng 70,5% tổng doanh số toàn phân khúc. Lượng xe hybrid Toyota tiêu thụ cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các mẫu xe chủ lực, Corolla Cross HEV tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khoảng 4.762 xe trong 10 tháng. Innova Cross HEV đứng thứ hai với khoảng 4.344 xe. Honda CR-V e đạt khoảng 2.694 xe, trong khi Yaris Cross HEV đạt khoảng 2.251 xe.

Những con số này cho thấy sức hút của xe hybrid không chỉ tập trung ở một mẫu xe riêng lẻ mà đã lan rộng sang nhiều phân khúc. Đặc biệt, Corolla Cross và Innova Cross đang tạo thành hai trụ cột doanh số của Toyota, trong khi CR-V tiếp tục là đại diện nổi bật của Honda.

Dù vậy, số liệu VAMA chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ thị trường xe hybrid tại Việt Nam, do chưa bao gồm doanh số của nhiều thương hiệu như Mercedes-Benz, Volvo, BYD và một số hãng khác không công bố định kỳ kết quả bán hàng theo từng loại động cơ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí nhiên liệu và xu hướng giảm phát thải, xe hybrid vẫn có nhiều dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, diễn biến giảm doanh số trong tháng 10 cũng cho thấy phân khúc này chưa tránh khỏi những biến động sức mua chung của thị trường ô tô.