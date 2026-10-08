Xe Huawei bị gãy chân phanh khi đang thử nghiệm an toàn

Maextro V800, mẫu MPV hạng sang do Huawei bắt tay hợp tác sản xuất cùng JAC với phiên bản cao nhất có giá lên tới 1,016 triệu NDT (khoảng 149.700 USD), đang trở thành tâm điểm chú ý về an toàn sau các báo cáo ghi nhận lỗi gãy chân phanh khi phanh gấp.

Theo video do kênh truyền thông ôtô Dongchedi công bố, 3 chiếc Maextro V800 còn rất mới đã bị gãy hoàn toàn giá đỡ chân phanh trong bài thử nghiệm phanh khẩn cấp từ 100 km/h về 0 km/h trên đường thử khép kín.

Phân tích chuyên sâu cho thấy giá đỡ chân phanh của xe gặp rủi ro thiết kế khi khoảng cách từ tâm bàn đạp phanh đến trục quay dài tới 130 mm. Bên cạnh đó, khu vực trục quay chỉ có một lớp hỗ trợ thẳng đứng, thay vì 2-3 lớp gia cường như các mẫu xe tương đương.

Phần ảnh chụp màn hình video thử nghiệm từ kênh Dongchedi cho thấy giá đỡ chân phanh từ 3 chiếc V800 đều gãy trong bài thử nghiệm. Ảnh: Dongchedi.

Kiểm tra linh kiện bị gãy còn tiết lộ vết hàn ở các khu vực chịu ứng suất cao, kết hợp cùng chất liệu mỏng và thiếu các gân tăng cứng.

"Sự cố gãy giá đỡ khiến hệ thống phanh chân mất hoàn toàn tác dụng, buộc xe phải phụ thuộc vào chế độ phanh khẩn cấp bằng số P", đại diện nhóm thử nghiệm đã chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Sự cố kỹ thuật này khiến quãng đường phanh dừng khẩn cấp của xe bị kéo dài từ khoảng 38 m lên tới gần 140 m.

Dù sách hướng dẫn sử dụng của Maextro V800 có ghi rõ phanh khẩn cấp qua số P chỉ mang tính chất hỗ trợ giảm tốc và không thể thay thế hoàn toàn phanh chân truyền thống, thực tế này vẫn đặt người lái vào nguy cơ mất kiểm soát phương tiện cực kỳ nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Maextro lẫn đối tác sản xuất JAC Motors vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức hay kết luận điều tra về vụ việc.

Thời điểm ra mắt, Maextro V800 được gọi là "Rolls-Royce Temu". Ảnh: Auto in China.

Maextro V800 vốn được quảng bá là dòng MPV siêu sang, có giá bán dao động từ 766.000 NDT đến 1,016 triệu NDT. Xe sở hữu nền tảng Huawei Tuling Longxing, hệ thống treo chủ động 800V và hệ thống lái thông minh Qiankun ADS 5.0.

Mẫu xe này từng được hãng nhấn mạnh vào khả năng "dự phòng toàn liên kết" trên 8 hệ thống cốt lõi, bao gồm cả phanh và hệ thống lái. Trên một số kênh truyền thông, đây được xem là bản giá rẻ của mẫu xe Rolls-Royce Phantom - "Rolls-Royce Temu" khi sở hữu giá đắt đỏ, hệ thống an toàn cấp cao và công nghệ hiện đại.