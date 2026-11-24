Đặt cảnh báo sai cách, đẩy người khác vào nguy hiểm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video từ camera hành trình ghi lại tình huống một xe tải cỡ lớn gặp sự cố trên đường ra sân bay Nội Bài. Theo hình ảnh từ video, vụ việc xảy ra lúc 4h41 ngày 23/11. Chiếc xe tải dừng sát làn đường bên phải, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thiết bị cảnh báo chuyên dụng, tài xế lại đặt một chiếc lốp ngay giữa làn đường, cách vị trí xe dừng gần 50m.

Chỉ một chiếc lốp hay vật dụng đặt sai vị trí để cảnh báo xe gặp sự cố cũng có thể trở thành chướng ngại vật nguy hiểm, đẩy người tham gia giao thông vào tình huống mất an toàn. Ảnh cắt từ video chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo người đăng tải video, chiếc lốp đặt giữa đường khiến các phương tiện lưu thông phía sau khó phát hiện, không kịp xử lý và va phải vật cản. Tình huống này đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế hoặc khi phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Đáng lo ngại, đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi phương tiện gặp sự cố phải dừng trên đường nhưng tài xế không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo.

Điển hình, khoảng 23h30 ngày 6/7/2026, tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế D.Q.H. tử vong, phụ xe bị thương, hai phương tiện hư hỏng.

Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu của những người liên quan, cơ quan chức năng xác định một xe tải gặp sự cố kỹ thuật, buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ sử dụng một thùng sơn đặt cách phía sau xe khoảng 40-50m để cảnh báo. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thùng sơn nằm dưới đầu xe tải va chạm.

Không chỉ cách thức cảnh báo chưa bảo đảm an toàn, việc thiếu thiết bị chuyên dụng còn là thực trạng đáng lưu ý trên nhiều phương tiện.

Theo khảo sát mới đây của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 140 phương tiện được kiểm tra trên các tuyến cao tốc, chỉ có 60 xe trang bị thiết bị cảnh báo sự cố, chiếm 42,86%. Trong khi đó, có 97 lái xe, tương đương 69,29%, nắm rõ quy định về dừng, đỗ xe khi gặp sự cố.

Những con số này cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn vẫn còn đáng kể. Dù nhiều tài xế biết quy định, việc chủ động trang bị dụng cụ cảnh báo cần thiết chưa được quan tâm đúng mức. Đây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn thứ cấp, nhất là trên các tuyến đường có tốc độ lưu thông cao.

Hiện trường vụ tai nạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do xe tải chỉ dùng thùng sơn cảnh báo khi xe gặp sự cố trên đường.

Cảnh báo đúng khoảng cách, tránh tai nạn liên hoàn

Theo Cục CSGT, khi lưu thông trên cao tốc, nếu gặp tình huống khẩn cấp như xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, xảy ra va chạm hoặc người trên xe gặp vấn đề về sức khỏe, tài xế có thể dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, việc dừng xe phải đi kèm các biện pháp cảnh báo và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Trước hết, tài xế cần cố gắng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và sử dụng biển báo, chóp nón cảnh báo đặt phía sau xe, cách tối thiểu 150m. Đồng thời, đưa toàn bộ người trên xe ra khỏi phương tiện, di chuyển ra ngoài hộ lan bên phải đường. Nếu có điều kiện, bố trí người đứng ở vị trí an toàn, cách phía sau xe ít nhất 50m để cảnh báo các phương tiện đang lưu thông.

Trường hợp xảy ra va chạm hoặc tai nạn, tài xế có thể chụp ảnh, quay video ghi nhận hiện trường, sau đó nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường nếu phương tiện còn khả năng di chuyển. Các biện pháp cảnh báo cần được thực hiện để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm tiếp theo.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định rõ, trên đường cao tốc, phương tiện chỉ được dừng, đỗ tại nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng buộc phải dừng xe, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Nếu xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, người điều khiển phải bật đèn khẩn cấp, đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150m, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc.

Đối với đường hầm, khi gặp sự cố buộc phải dừng xe, tài xế phải đưa phương tiện vào vị trí dừng khẩn cấp. Nếu không thể di chuyển, phải bật đèn cảnh báo, đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách bảo đảm an toàn và thông báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý hầm.

Trên các tuyến đường khác, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng, đỗ chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, tài xế cũng phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc đặt biển cảnh báo phía sau xe để các phương tiện khác nhận biết.

Đáng chú ý, theo điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không bật đèn khẩn cấp khi gặp sự cố buộc phải dừng xe tại làn dừng khẩn cấp; hoặc không bật đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150m khi phải dừng trên một phần làn đường xe chạy, bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng.

TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhấn mạnh, chỉ một thao tác đặt cảnh báo đúng quy định cũng có thể ngăn ngừa một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chấp hành đầy đủ quy định khi dừng, đỗ xe trên cao tốc không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Theo ông Tạo, các phương tiện, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải thường xuyên chạy đường dài, cần chủ động trang bị đầy đủ dụng cụ cảnh báo như tam giác phản quang, đèn LED cảnh báo, đèn cầm tay, biển báo di động, cọc tiêu hoặc chóp nón. Những thiết bị này giúp phương tiện phía sau nhận biết chướng ngại vật từ xa, hạn chế nguy cơ va chạm và tai nạn liên hoàn.

Tùy vị trí phương tiện gặp sự cố, tài xế cần lựa chọn vị trí đặt cảnh báo phù hợp để tăng khả năng nhận diện. Nếu xe dừng sát lề phải, có thể đặt biển cảnh báo ở vị trí dễ quan sát, không gây cản trở dòng phương tiện. Trường hợp buộc phải dừng ở làn bên trái hoặc làn giữa, dụng cụ cảnh báo cần được bố trí phù hợp, bảo đảm cảnh báo sớm nhưng không tạo thêm chướng ngại vật nguy hiểm.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị đơn vị kinh doanh vận tải dán vật liệu phản quang ở phía sau xe để tăng khả năng nhận diện; đồng thời trang bị tối thiểu 3 chóp nón hoặc 3 biển tam giác phản quang cho mỗi phương tiện. Lái xe, phụ xe cần được trang bị áo phản quang để sử dụng khi xử lý sự cố trên đường, nhất là vào ban đêm, khi trời tối hoặc có sương mù.

Khi phương tiện gặp sự cố, việc nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn là cần thiết, nhưng chưa đủ. Tài xế còn phải cảnh báo đúng cách, đúng khoảng cách và bảo đảm dễ nhận biết. Bởi trong nhiều trường hợp, chiếc xe gặp sự cố chưa phải nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; chính việc cảnh báo chậm, thiếu hoặc sai cách mới khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý.

Chủ động chuẩn bị thiết bị và thực hiện đúng quy trình cảnh báo không chỉ là trách nhiệm của người lái xe mà còn là giải pháp thiết thực để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp, bảo vệ tính mạng và tài sản của tất cả những người tham gia giao thông.