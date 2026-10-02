Xe hơi và ứng dụng điện thoại thường chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các hãng công nghệ

Xe hơi hiện đại được trang bị công nghệ kết nối như Wi-Fi và GPS thu thập lượng lớn dữ liệu về chủ sở hữu, nhưng theo nghiên cứu của Đại học Northeastern, phần lớn dữ liệu này không được bảo mật mà thường được chia sẻ với các công ty công nghệ bên thứ ba.

Hình minh họa xe hơi và ứng dụng điện thoại chia sẻ dữ liệu cá nhân. Ảnh: Yahoo

Nghiên cứu do Đại học Northeastern phối hợp với Consumer Reports thực hiện đã kiểm tra 21 mẫu xe đời mới từ 17 hãng sản xuất, bao gồm các thương hiệu như Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla và Toyota. Đồng thời, 30 ứng dụng di động đi kèm cũng được phân tích để hiểu rõ hơn về tác động đến quyền riêng tư trong hệ sinh thái xe kết nối.

Kết quả cho thấy 19 trong số 21 mẫu xe gửi dữ liệu đến ít nhất một bên thứ ba, trong khi 7 ứng dụng di động cung cấp các thông tin nhạy cảm như số nhận dạng xe (VIN), email, số điện thoại và vị trí chính xác cho các công ty liên quan đến theo dõi và quảng cáo.

Việc nhiều loại dữ liệu được gửi đến cùng một bên thứ ba tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo và môi giới dữ liệu xây dựng hồ sơ chi tiết về người dùng. Những hồ sơ này rất khó để người tiêu dùng kiểm soát vì chúng được bán cho nhiều công ty khác nhau, bao gồm cả các công ty bảo hiểm và ngân hàng.

Khi các nhà nghiên cứu kết nối ứng dụng đi kèm với xe, mức độ tiếp xúc với các công ty quảng cáo và theo dõi gần như tăng gấp đôi, cho thấy sự mở rộng đáng kể của việc chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Các hãng xe được thông báo về kết quả nghiên cứu, nhưng ngoại trừ Honda, phần lớn đều đổ lỗi cho người dùng hoặc chuyển trách nhiệm sang bên khác. Honda đã phản hồi bằng cách cải thiện quy trình thu thập dữ liệu và yêu cầu nhà cung cấp Amplitude xóa toàn bộ dữ liệu vị trí đã nhận được.

Nghiên cứu này làm nổi bật thách thức lớn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng xe hơi hiện đại khi các tính năng tiện ích như khởi động từ xa và mở khóa xe cũng đồng thời tạo cơ hội cho việc thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân rộng rãi.