Xe hiện đại nhận diện biển báo tốc độ như thế nào

Nhiều mẫu xe mới không chỉ trang bị hệ thống giải trí và hỗ trợ lái tiên tiến mà còn có khả năng nhận diện biển báo tốc độ trên đường, giúp tài xế nắm bắt chính xác giới hạn tốc độ hiện hành. Công nghệ này dựa trên camera và phần mềm xử lý hình ảnh để quét và phân tích các biển báo giao thông khi xe di chuyển.

Biển báo giới hạn tốc độ giúp hệ thống nhận diện trên xe hiện đại xác định chính xác tốc độ cho phép khi di chuyển. Ảnh: SlashGear

Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) là một phần trong công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), giúp xe phát hiện và cập nhật các biển báo tốc độ trên đường. Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu bản đồ định vị, TSR liên tục quét phía trước xe để nhận biết các biển báo quan trọng, từ đó hiển thị giới hạn tốc độ mới trên bảng đồng hồ, màn hình giải trí hoặc màn hình HUD.

Camera hướng về phía trước được gắn cao trên kính chắn gió, thường đặt gần vị trí gương chiếu hậu trong xe. Camera này liên tục ghi lại hình ảnh các biển báo trên đường để phần mềm xử lý hình ảnh phân tích và nhận dạng. Ngoài chức năng nhận diện biển báo, camera này còn hỗ trợ các tính năng an toàn khác như giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

Khi một biển báo tốc độ xuất hiện trong tầm quan sát của camera, phần mềm sẽ phân tích hình ảnh theo thời gian thực, xác định loại biển báo và ngay lập tức hiển thị thông tin phù hợp cho người lái. Điều này giúp tài xế không bỏ lỡ các biển báo quan trọng, đặc biệt trong những tình huống khó quan sát hoặc đường mới đi lần đầu.

Tuy nhiên, hệ thống nhận diện biển báo không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Độ chính xác phụ thuộc nhiều vào điều kiện quan sát như thời tiết mưa, tuyết, sương mù hay ánh sáng quá chói hoặc quá tối đều có thể làm giảm hiệu quả nhận dạng. Kính chắn gió bẩn cũng ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thu được từ camera.

Ngoài ra, các biển báo có thể bị che khuất một phần bởi cây cối, vật cản bên đường hoặc bị biến dạng, lắp đặt lệch góc cũng gây khó khăn cho hệ thống trong việc nhận diện chính xác. Do đó, TSR được xem là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn sự tập trung và quan sát của người lái trên đường.