Xe giường nằm bốc cháy trong đêm, 20 hành khách thoát nạn

Rạng sáng ngày 18.10, một xe khách loại 24 giường, chở 20 hành khách, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Cốc San (Lào Cai), bất ngờ bốc cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút, tại km125+900 Quốc lộ 4D, thuộc thôn Tòng Sành, xe khách mang biển kiểm soát 29K-074.XX đang lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ việc

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 20 hành khách. Ngay sau đó, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi xe an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ.