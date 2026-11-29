Mẫu xe SUV hạng sang này gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ khung cảnh bình minh trên dãy núi Thiên Sơn, nhiều chi tiết trang trí bằng vàng 24K cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe và vận hành hiện đại.

Nio ES9 Horizon Gold Special Edition.

Đáng chú ý, Nio ES9 Horizon Gold Special Edition có giá khởi điểm 638.000 Nhân dân tệ (tương đương 2,477 tỷ đồng) nếu mua trọn gói, trong khi khách hàng lựa chọn chương trình thuê pin BaaS (Battery as a Service) chỉ cần chi trả từ 530.000 Nhân dân tệ (2,058 tỷ đồng).

Điểm nhấn lớn nhất của Nio ES9 Horizon Gold Special Edition nằm ở ngôn ngữ thiết kế được xây dựng xoay quanh chủ đề bình minh trên đường chân trời của dãy núi Thiên Sơn. Phiên bản đặc biệt cung cấp ba chủ đề ngoại thất gồm bình minh vàng, mặt trời vàng và ánh vàng rực rỡ, mỗi lựa chọn mang một cách thể hiện riêng về vẻ đẹp thiên nhiên.

Trong đó, chủ đề bình minh vàng tái hiện khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi mặt trời xuất hiện, với hình ảnh khối tinh vân màu đen huyền bí kết hợp đường chân trời hai lớp ánh vàng, gợi liên tưởng đến những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm. Chủ đề mặt trời vàng lấy cảm hứng từ thời điểm bình minh bắt đầu chiếu sáng những đỉnh núi phủ tuyết, sử dụng hình ảnh tinh vân M42 màu đỏ kết hợp đường chân trời vàng óng, tạo cảm giác như ánh mặt trời đang dần vượt qua sườn núi.

Trong khi đó, chủ đề ánh vàng rực rỡ tái hiện khung cảnh những đỉnh núi Thiên Sơn phủ tuyết và biển mây rộng lớn dưới ánh nắng sau bình minh, với khối tinh vân màu trắng như mây cùng đường chân trời hai lớp vàng, mang đến cảm giác khoáng đạt và nổi bật.

Không chỉ khác biệt về màu sắc và ý tưởng thiết kế, Nio ES9 Horizon Gold Special Edition còn được trang bị tiêu chuẩn gói trang trí vàng 24K. Các chi tiết mạ vàng xuất hiện trên biểu tượng thương hiệu ở đầu và đuôi xe, cùng những biểu tượng bánh xe nổi đặt ở hai bên thân xe. Ngoài ra, mẫu SUV điện này còn sở hữu hệ thống đèn chào mừng chủ đề vàng độc quyền. Khi người dùng tiếp cận, hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ màu vàng sẽ được kích hoạt, tạo nên màn chào đón mang tính nhận diện riêng, đồng thời nhấn mạnh định vị cao cấp của phiên bản đặc biệt.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì phong cách sang trọng với cách phối màu hai tông, kết hợp sắc đỏ sapphire, màu be, nâu cacao và nâu Pamir. Những chi tiết trang trí thủ công cũng được chú trọng nhằm tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường.

Cụ thể, hình ảnh những đỉnh núi được thêu chỉ vàng trên bậc cửa, trong khi dòng chữ mang ý nghĩa “Những dòng sông và ngọn núi tươi đẹp” xuất hiện trên các chi tiết trang trí trong cabin bằng kỹ thuật thêu chỉ vàng. Logo thương hiệu cũng được thêu tỉ mỉ trên tựa đầu ghế, góp phần tạo nên không gian nội thất mang dấu ấn riêng của Nio ES9 Horizon Gold.

Về công nghệ hỗ trợ lái xe, Nio cung cấp cấu hình phần cứng khác nhau tùy theo phiên bản. Bản Luxury Edition sử dụng một chip Dimensity NX9031, trong khi Signature Edition và Horizon Gold Special Edition được trang bị hai chip Dimensity NX9031. Hệ thống vận hành dựa trên kiến trúc World Model (NWM) do Nio phát triển, cho phép xe liên tục nhận các bản cập nhật phần mềm OTA nhằm cải thiện tính năng và trải nghiệm sử dụng.

Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ lái xe NOP+ (Navigate on Pilot) cung cấp khả năng dẫn đường điểm-đến-điểm trên nhiều loại địa hình và điều kiện giao thông. Phạm vi hoạt động của NOP+ bao gồm đường cao tốc, đường phố đô thị và đường nội thành. Hệ thống có thể hỗ trợ tự động chuyển làn, vượt xe, điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, qua đó giảm bớt thao tác cho người lái trong quá trình di chuyển.

Ở khía cạnh vận hành, Nio ES9 được phát triển trên nền tảng điện áp cao 900V, đồng thời hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hai mô-tơ điện, bao gồm một mô-tơ điện cảm ứng không đồng bộ đặt ở cầu trước và một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cầu sau. Tổng công suất của hệ thống đạt 697 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 700 Nm.

Với cấu hình này, Nio ES9 Horizon Gold Special Edition có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây. Đáng chú ý, dù có sự khác biệt về trang bị và mức giá giữa các phiên bản, toàn bộ dòng xe vẫn sử dụng chung thông số công suất của hệ truyền động.

Nio ES9 cung cấp hai tùy chọn tầm hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC, lần lượt đạt 600 km và 620 km sau mỗi lần sạc đầy. Bên cạnh hệ truyền động mạnh mẽ, mẫu SUV điện hạng sang này còn được tích hợp công nghệ khung gầm thông minh Tianxing. Cấu hình đáng chú ý là hệ thống treo chủ động hoàn toàn FAS 48V sử dụng công nghệ điện thủy lực, được thiết kế nhằm cải thiện khả năng kiểm soát thân xe, độ ổn định và sự thoải mái cho hành khách trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

- Video cận cảnh Nio ES9 Horizon Gold Special Edition. Nguồn: Vision Effect TV.