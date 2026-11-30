Đây là bản nâng cấp theo năm sản xuất nên Cadillac XT5 2027 không thay đổi quá nhiều về thiết kế nhưng tiếp tục duy trì những điểm nhấn về ngoại hình, tiện nghi nội thất và hệ truyền động hybrid nhẹ.

Cadillac XT5 2027.

Cadillac XT5 2027 vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của phiên bản hiện hành. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình khiên cỡ lớn, kết hợp cụm đèn pha tạo hình giống chữ số 7, mang đến diện mạo mạnh mẽ và dễ nhận diện. Điểm mới đáng chú ý là tùy chọn màu sơn xám mờ, góp phần tạo vẻ trẻ trung và cá tính hơn cho mẫu SUV Mỹ.

Trong khi đó, phần đuôi xe được thiết kế với cụm đèn hậu hình chữ T ở hai bên, nối liền bằng dải crôm chạy ngang. Cánh gió phía sau cùng hệ thống ống xả kép của Cadillac XT5 2027 vẫn bố trí hai bên tiếp tục nhấn mạnh phong cách thể thao của xe.

Cadillac XT5 2027 có kích thước lần lượt là 4.888x1.957x1.694 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.863 mm. Những thông số này giúp mẫu SUV duy trì không gian cabin rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như những chuyến đi dài. So với các mẫu SUV cùng phân khúc, XT5 tiếp tục hướng đến sự kết hợp giữa kiểu dáng bề thế, không gian nội thất tiện nghi và đặc trưng thiết kế sang trọng của thương hiệu Cadillac.

Bên trong cabin, điểm nhấn công nghệ là màn hình cong kích thước 33 inch, độ phân giải 9K, kết hợp vô-lăng đa chức năng thiết kế ba chấu. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bố trí theo hướng tối giản, với cửa gió điều hòa kéo dài bên dưới màn hình và các nút bấm vật lý dành cho hệ thống điều hòa.

Cách bố trí này giúp người lái thuận tiện thao tác mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng. Về trang bị tiện nghi, Cadillac XT5 hiện có ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng thông gió, hỗ trợ điều chỉnh tựa lưng và thắt lưng điện 4 hướng cho hàng ghế trước, ghế sau có sưởi, vô-lăng sưởi và hệ thống nhớ vị trí ghế lái.

XT5 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 2.0L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 237 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Xe cũng được trang bị khung gầm Hummingbird nhằm tăng cường khả năng vận hành và sự ổn định khi di chuyển. Đáng chú ý, hệ dẫn động bốn bánh được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, ngoại trừ cấu hình cơ bản.