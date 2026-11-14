Xe gầm cao hạng D công suất 537 mã lực, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, giá 820 triệu đồng

Tại thị trường Trung Quốc, Voyah Courage 2027 có giá niêm yết 212.900 Nhân dân tệ (tương đương 820,70 triệu đồng) cho phiên bản Qiankun 896 line.

Voyah Courage 2027.

Về thiết kế ngoại thất, Voyah Courage 2027 vẫn duy trì những đường nét chủ đạo của phiên bản hiện hành, không tạo ra thay đổi quá lớn về kiểu dáng tổng thể. Điểm mới đáng chú ý nằm ở tùy chọn màu sơn tím ánh trăng, kết hợp với hệ thống đèn LED thông minh mang tên thiên hà nhấp nháy. Sự bổ sung này giúp mẫu SUV điện có diện mạo mới mẻ và nổi bật hơn, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích những màu sắc khác biệt.

Công nghệ hỗ trợ lái xe là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Voyah Courage 2027. Xe được trang bị hệ thống LiDAR hai chùm tia 896 dòng Qiankun của Huawei, kết hợp cùng nền tảng lái xe thông minh ADS 5. Đây là cấu hình hướng đến khả năng nhận diện môi trường xung quanh với độ chi tiết cao, hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, khoang lái của Voyah Courage 2027 phiên bản Qiankun 896 line còn sử dụng hệ điều hành HarmonyOS Cockpit 5.2, tiếp tục mở rộng khả năng kết nối và tương tác giữa người lái với hệ thống giải trí, tiện ích trên xe.

Không gian nội thất cũng được bổ sung nhiều trang bị nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Voyah Courage 2027 có phối màu tím Aurora mới, tạo điểm nhấn khác biệt cho khoang cabin. Những tiện nghi đáng chú ý bao gồm tủ lạnh điều chỉnh nhiệt độ dung tích 7 lít, ghế hành khách phía trước kiểu không trọng lực và bàn gấp dành cho hàng ghế sau.

Đồng thời, xe còn được trang bị ổ cắm điện 220V trong khoang hành lý, giúp người dùng thuận tiện hơn khi cần cấp nguồn cho các thiết bị điện trong những chuyến đi dài. Đặc biệt, chức năng gập và nâng ghế sau chỉ bằng một nút bấm cũng được tích hợp, góp phần cải thiện tính linh hoạt khi cần thay đổi không gian chở người hoặc hành lý.

Courage 2027 được phát triển trên kiến trúc điện thuần túy 800V, với hai cấu hình một động cơ và hai động cơ. Phiên bản dẫn động hai bánh có tổng công suất hệ thống 308 mã lực, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh đạt công suất tối đa 537 mã lực. Cả hai đều sử dụng bộ pin dung lượng 81 kWh nhưng phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC có sự khác biệt. Cụ thể, phiên bản dẫn động hai bánh đạt 650 km, còn bản dẫn động bốn bánh đạt 600 km.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý khác của mẫu SUV điện Trung Quốc là công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Theo công bố, pin có thể được sạc từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng 10 phút trong điều kiện phù hợp. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc, qua đó cải thiện tính tiện dụng khi di chuyển đường dài.