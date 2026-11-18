Mẫu SUV hạng C này có 3 phiên bản, giá từ 65.900-80.900 Nhân dân tệ (tương đương 254,17-312,02 triệu đồng). Với những nâng cấp đáng chú ý về ngoại hình, không gian nội thất và hệ thống khung gầm, Jetour X70M thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút khách hàng trong phân khúc SUV phổ thông tại Trung Quốc.

Jetour X70M 2027.

Jetour X70M 2027 sở hữu diện mạo hoàn toàn mới với phong cách trẻ trung, thời trang và năng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kết hợp cản trước tạo hình giống một chiếc miệng rộng, mang đến cảm giác khỏe khoắn và thể thao.

Ngôn ngữ thiết kế mới giúp mẫu SUV của Jetour trở nên nổi bật hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc ngày càng có nhiều sản phẩm cạnh tranh. Xe có kích thước tổng thể dài 4.400 mm, rộng 1.841 mm và cao 1.690 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.615 mm.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý ở khu vực phía sau là cửa hậu chỉnh điện thông minh. Hệ thống này được tích hợp chức năng nhớ vị trí với 6 mức chiều cao khác nhau, cho phép người dùng thiết lập độ mở phù hợp với điều kiện sử dụng. Ngoài ra, cửa hậu còn có khả năng tự động tránh vật cản, chống kẹt tay và đóng điện êm ái, qua đó nâng cao sự tiện lợi cũng như an toàn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên trong cabin, Jetour X70M 2027 được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD cùng kích thước. Hệ thống hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, giúp người dùng thuận tiện truy cập các ứng dụng và chức năng giải trí. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế hành khách phía trước hỗ trợ điều chỉnh 4 hướng. Đáng chú ý, hàng ghế trước có thể ngả tối đa 150 độ, còn hàng ghế sau có góc ngả lên tới 104,5 độ, góp phần cải thiện sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

Khả năng tối ưu không gian cũng là một trong những điểm được Jetour chú trọng trên X70M mới. Mẫu SUV này sở hữu tổng cộng 27 vị trí chứa đồ được bố trí linh hoạt trong cabin, đáp ứng nhu cầu lưu trữ các vật dụng cá nhân của người sử dụng. Khi cần chở nhiều hành lý, hàng ghế sau có thể gập xuống để mở rộng dung tích khoang hành lý lên tối đa 1.262 lít.

Về công nghệ hỗ trợ người lái, xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ, kết hợp chức năng hiển thị hình ảnh gầm xe trong suốt 180 độ. Công nghệ này giúp người điều khiển quan sát khu vực xung quanh phương tiện và nhận biết những vật cản nằm ở các vị trí khó quan sát, đặc biệt khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát áp suất lốp thông minh TPMS có khả năng theo dõi tình trạng áp suất lốp theo thời gian thực, giúp người lái chủ động phát hiện những bất thường và hạn chế các rủi ro liên quan đến lốp xe trong quá trình vận hành.

Ở khía cạnh an toàn, Jetour X70M 2027 sử dụng kết cấu thân xe dạng lồng 360 độ, kết hợp 10 thanh thép chống va chạm được bố trí tại nhiều vị trí quan trọng. Cấu trúc thân xe được thiết kế với khả năng biến dạng có kiểm soát theo từng khu vực, giúp hấp thụ và phân tán năng lượng khi xảy ra va chạm, qua đó hạn chế tác động lên khoang hành khách.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các chỉ số quan trọng liên quan đến khả năng bảo vệ khoang hành khách tốt hơn 30% so với những giới hạn tiêu chuẩn được áp dụng. Hệ thống túi khí cũng được nâng cấp với túi khí dành cho người lái, hành khách phía trước và túi khí bên hông phía trước, tạo thành cấu trúc bảo vệ nhiều lớp cho những người ngồi trong xe.

X70M 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp Kunpeng Power 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số ly hợp kép Getrag 6 cấp, hướng đến khả năng truyền lực hiệu quả và đáp ứng nhu cầu vận hành thường ngày.

Hệ thống khung gầm của Jetour X70M mới cũng được chú trọng nâng cấp nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát thân xe. Phía trước sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson, trong khi phía sau được trang bị hệ thống treo đa liên kết. Xe còn có tay đòn điều khiển phía dưới kết hợp thanh ổn định chống lật, hỗ trợ cải thiện phản hồi lái và hạn chế hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua.