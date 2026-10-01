Xe gầm cao hạng C công suất 247 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 460 trệu đồng

So với phiên bản sử dụng động cơ xăng, Haval Big Dog Hybrid 2027 được bổ sung hệ truyền động hybrid với hai lựa chọn Hi2 dẫn động cầu trước và Hi4 dẫn động bốn bánh, đồng thời tích hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh Coffee Pilot 3 Lite với khả năng hỗ trợ NOA trên cao tốc và trong đô thị.

Haval Big Dog Hybrid 2027.

Haval Big Dog Hybrid 2027 vẫn giữ nguyên những đường nét vuông vức đặc trưng của dòng Big Dog, qua đó duy trì phong cách SUV lai crossover thiên về sự khỏe khoắn và khả năng vận hành đa địa hình. Phần đầu xe được thay đổi với việc loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, thay bằng một mảng ốp kín kết hợp các chi tiết trang trí riêng biệt.

Cụm đèn pha hình vuông bên ngoài và bố trí đèn tròn bên trong tạo điểm nhấn nhận diện, trong khi cản trước màu đen làm nổi bật chất crossover của mẫu xe. Hai bên thân xe tiếp tục sử dụng các vòm bánh xe màu đen cùng giá nóc, góp phần tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và phù hợp với định hướng sử dụng trên nhiều loại địa hình.

Kích thước của Haval Big Dog Hybrid 2027 lần lượt là 4.620 mm chiều dài, 1.890 mm chiều rộng và 1.780 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.738 mm. Các thông số này tương tự phiên bản Big Dog sử dụng động cơ xăng hiện tại. Xe vẫn giữ kiểu tay nắm cửa truyền thống thay vì thiết kế ẩn, đồng thời được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kiểu cánh hoa.

Ở phía sau, cụm đèn hậu của Haval Big Dog Hybrid 2027 mang thiết kế vuông vức kết hợp cản sau màu đen tiếp tục nhấn mạnh phong cách SUV, đồng thời giúp ngoại hình phiên bản hybrid duy trì sự đồng nhất với dòng Big Dog hiện tại.

Khoang nội thất của Haval Big Dog Hybrid 2027 không thay đổi quá nhiều so với bản động cơ xăng. Một chi tiết đặc trưng vẫn được giữ lại là tay nắm hỗ trợ phía trước ghế hành khách, góp phần tạo cảm giác chắc chắn và thực dụng. Mẫu xe mới sử dụng vô-lăng hai chấu với thiết kế tối giản, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió W-HUD.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch dạng nổi, hỗ trợ định vị GPS và BeiDou cùng khả năng kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink. Haval vẫn duy trì các nút bấm vật lý trên khu vực điều khiển trung tâm, trong khi hệ thống âm thanh 10 loa và ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió giúp tăng tiện nghi cho người sử dụng.

Big Dog Hybrid 2027 được trang bị tổng cộng 26 cảm biến, trong đó có radar sóng milimet 4D, kết hợp giải pháp nhận diện dựa trên hệ thống camera. Hệ thống Coffee Pilot 3 Lite hỗ trợ chức năng NOA trên đường cao tốc và trong khu vực đô thị, đồng thời cung cấp khả năng theo dõi quỹ đạo khi lùi và hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Đồng thời, Haval Big Dog Hybrid 2027 cũng được bổ sung nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái như hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kết hợp phanh, cảnh báo mở cửa và camera hành trình. Những trang bị này giúp Big Dog Hybrid 2027 mở rộng khả năng vận hành ngoài phạm vi một mẫu SUV hybrid thông thường, đặc biệt trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Điểm đáng chú ý nhất trên Haval Big Dog Hybrid 2027 nằm ở hệ truyền động. Mẫu xe cung cấp hai cấu hình hybrid gồm Hi2 dẫn động hai bánh và Hi4 dẫn động bốn bánh, đều sử dụng động cơ hybrid 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít hiệu suất cao do Haval phát triển. Động cơ này có hiệu suất nhiệt tối đa được công bố lên tới 41,5%.

Phiên bản Hi2 sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, cho công suất kết hợp toàn hệ thống 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại kết hợp 535 Nm. Theo tiêu chuẩn WLTC, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của phiên bản này chỉ 5,2 lít/100 km, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.115 km. Đây cũng là cấu hình giúp Haval Big Dog Hybrid 2027 tạo điểm nhấn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc SUV hybrid.

Trong khi đó, Haval Big Dog Hybrid Hi4 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, công suất kết hợp toàn hệ thống vẫn đạt 247 mã lực nhưng mô-men xoắn tăng lên 670 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTC được công bố ở mức 5,65 lít/100 km, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 6,6 giây và phạm vi hoạt động kết hợp đạt 946 km. Phiên bản Navigator còn được trang bị bộ vi sai khóa cơ khí điều khiển điện tử cùng hệ thống điều khiển phân bổ mô-men xoắn thông minh iTVC, cho phép phân bổ tải trọng giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ 50:50 khi cần thiết.

Để phục vụ khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình, Haval Big Dog Hybrid 2027 còn cung cấp 7 chế độ lái gồm tiết kiệm, tiêu chuẩn, thể thao, dẫn động bốn bánh, bùn, cát và tuyết. Sự kết hợp giữa hệ truyền động hybrid, hệ dẫn động bốn bánh Hi4 và các chế độ lái chuyên biệt giúp phiên bản cao cấp hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV vừa tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng hàng ngày, vừa có khả năng thích ứng tốt hơn khi di chuyển trên các bề mặt đường phức tạp.