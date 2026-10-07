Xe gầm cao giúp Mazda tăng doanh số tại Mỹ

Carscoops đưa tin, tháng 9/2026, doanh số Mazda tại Mỹ đã tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu của khách hàng tăng lên với các mẫu xe gầm cao của thương hiệu.

Mazda CX-5 thế hệ mới là ô tô Mazda bán chạy nhất tại Mỹ. Ảnh: Cars

Đóng góp doanh số lớn nhất cho Mazda tại Mỹ trong tháng 9 là mẫu CX-5 thế hệ mới. Doanh số mẫu xe này đã tăng 37,8% so với tháng 9 năm ngoái, với 11.345 chiếc bán ra.

Tuy nhiên, doanh số tích lũy từ đầu năm lại giảm 9,5% xuống còn 95.762 xe, được Carscoops dự đoán nhiều khả năng do giai đoạn chuyển giao từ thế hệ cũ sang thế hệ mới.

Tại Việt Nam, dự kiến thời gian tới, mẫu xe Mazda CX-5 thế hệ mới cũng sẽ bán ra. Mazda CX-5 hiện tại vẫn là xe gầm cao hạng C bán chạy nhất thị trường.

Mẫu xe gầm cao khác của Mazda là CX-50 cũng tiếp tục duy trì sức hút khi đạt doanh số 9.147 xe trong tháng 9, tăng 3,1%. Khác với CX-5, doanh số CX-50 tính trong 9 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 19,7%, đạt 95.351 xe.

Ở các dòng xe khác, Mazda báo cáo mức tăng trưởng 96,7% đối với CX-70 với 1.296 xe bán ra, trong khi doanh số CX-90 tăng mạnh 49% đạt 4.632 xe.

Mặc dù vậy, tổng doanh số 3 quý đầu năm của cả hai mẫu xe này đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt giảm 21% và 21,7%. Các mẫu xe khác của Mazda cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong tháng 9 bao gồm Mazda3 (tăng 146,9% đạt 3.704 xe) và CX-30 (tăng 13,3% đạt 3.706 xe).

Tuy nhiều mẫu xe tăng doanh số trong tháng 9 song tính từ đầu năm, Mazda đã bán được 310.268 xe tại Mỹ, giảm 2,9% so với năm ngoái.