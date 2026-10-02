Xe gầm cao đô thị mạnh 333 mã lực, giá chưa tới 500 triệu đồng

Lynk & Co 20 2027 gây chú ý khi được trang bị tiêu chuẩn cảm biến LiDAR, nền tảng điện áp cao 800V cùng khả năng sạc nhanh công suất cao, trong khi thiết kế và loạt trang bị tiện nghi tiếp tục thể hiện ngôn ngữ hiện đại đặc trưng của thương hiệu.

Lynk & Co 20 2027.

Về ngoại thất, Lynk & Co 20 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "The Next Day" quen thuộc của Lynk & Co, nổi bật với cụm đèn pha tách rời. Hai cụm đèn phía trước được kết nối bằng một dải trang trí, tạo hiệu ứng thị giác liền mạch và hiện đại hơn.

Điểm đáng chú ý là cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc xe, trở thành một trong những chi tiết nhận diện quan trọng của Lynk & Co 20. Mẫu xe cung cấp nhiều lựa chọn màu ngoại thất, gồm be cát, đỏ neo, trắng hoa trà, màu tím độc quyền và một tùy chọn Vàng nổi bật, giúp người dùng có thêm khả năng cá nhân hóa.

Lynk & Co 20 có kích thước dài 4.495 mm, rộng 1.845 mm và cao 1.573 mm, với chiều dài cơ sở 2.755 mm. So với Lynk & Co Z20, mẫu xe mới dài hơn 35 mm, qua đó tạo thêm không gian cho khoang cabin nhưng vẫn duy trì kích thước tương đối gọn gàng so với nhiều mẫu SUV chạy điện trên thị trường. Kiểu dáng tổng thể được phát triển theo hướng năng động, kết hợp đường mái thấp và các chi tiết khí động học nhằm tạo cảm giác thể thao hơn.

Bên trong khoang cabin, Lynk & Co 20 sử dụng vô-lăng đa chức năng 2 chấu và cần số bố trí trên cột lái, giúp khu vực điều khiển trung tâm có thêm không gian. Phía trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, trong khi màn hình thông tin giải trí trung tâm được thiết kế dạng nổi. Hệ thống thông tin giải trí tích hợp trợ lý giọng nói AI "Super Eva", hỗ trợ tương tác giữa người dùng và xe theo hướng trực quan hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý về tiện nghi là Lynk & Co 20 được trang bị tủ lạnh phía trước dung tích 37,5 lít theo tiêu chuẩn của xe, kết hợp tủ lạnh tại bệ tỳ tay trung tâm dung tích 6,8 lít. Hệ thống âm thanh Lynk Sound gồm 23 loa cũng được cung cấp, cùng nhiều giao diện mở rộng phục vụ hệ sinh thái thông minh và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất. Cách bố trí này cho thấy Lynk & Co hướng mẫu xe mới tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm cabin và các tiện ích phục vụ những hành trình dài.

Cảm biến LiDAR là trang bị tiêu chuẩn trên Lynk & Co 20, kết hợp tổng cộng 28 cảm biến thông minh có độ chính xác cao. Hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan H5 được tích hợp để cung cấp các tính năng hỗ trợ lái và hỗ trợ đỗ xe trong nhiều tình huống. Xe cũng được trang bị hệ thống an toàn chủ động toàn diện, giúp tăng khả năng nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ người lái xử lý những tình huống giao thông phức tạp.

Lynk & Co 20 sử dụng hệ truyền động điện thế hệ mới với cấu trúc tích hợp 16 trong 1, sử dụng công nghệ silicon carbide và hệ thống làm mát bằng dầu. Xe được trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 333 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 201 km/h. Nền tảng điện áp cao 800V là một trong những điểm nhấn quan trọng của mẫu xe, đặc biệt khi hệ thống hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động là bộ pin lithium sắt phosphate Shield Gold Brick thế hệ mới. Theo thông tin được công bố, Lynk & Co 20 có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 12 phút trong điều kiện phù hợp. Khả năng sạc nhanh này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ và phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài, đặc biệt khi kết hợp với kiến trúc điện 800V.

Ngoài hệ thống truyền động và công nghệ sạc, Lynk & Co 20 còn được trang bị hệ thống giảm rung điều khiển điện tử CCD với khả năng điều chỉnh liên tục. Hệ thống này được thiết kế để kiểm soát đặc tính giảm chấn theo điều kiện vận hành, qua đó hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và sự thoải mái của hành khách. Xe đồng thời có hệ thống kiểm soát ổn định trong trường hợp lốp bị nổ, bổ sung thêm một lớp hỗ trợ an toàn khi xe di chuyển ở tốc độ cao.