Xe gầm cao địa hình mạnh 544 mã lực, giá gần 660 triệu đồng

Mẫu xe mới của Beijing Off-Road được phát triển với nhiều tùy chọn hệ thống truyền động, bao gồm động cơ xăng, hybrid cắm điện (PHEV) và thuần điện (EV), đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Bên cạnh kiểu dáng ngoại thất mạnh mẽ, BAIC Xingtan 5X còn sở hữu khoang nội thất hiện đại, kích thước rộng rãi cùng phạm vi hoạt động đáng chú ý ở các phiên bản điện hóa.

BAIC Xingtan 5X 2027.

Tuy giá bán của BAIC Xingtan 5X 2027 chưa được công bố nhưng theo báo chí Trung Quốc, SUV địa hình này có giá khởi điểm khoảng 170.000 Nhân dân tệ (tương đương 657,21 triệu đồng).

Về thiết kế, BAIC Xingtan 5X 2027 theo đuổi phong cách SUV vuông vức, kết hợp những đường nét góc cạnh khỏe khoắn với các chi tiết được hoàn thiện theo hướng tinh tế, phù hợp cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn những chuyến đi xa. Phiên bản động cơ xăng có phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước thẳng đứng, tạo cảm giác bề thế và cứng cáp.

Trong khi đó, các phiên bản hybrid cắm điện và thuần điện sử dụng thiết kế mặt trước đơn giản hơn, giúp phân biệt rõ ràng giữa những cấu hình truyền động. Xe có tổng cộng tám màu ngoại thất và ba tùy chọn màu nội thất, mang đến nhiều phương án cá nhân hóa cho khách hàng.

Quan sát từ bên hông, mẫu SUV Trung Quốc được trang bị tay nắm cửa truyền thống, đường mái kéo dài theo phương ngang và giá nóc, vừa tăng vẻ khỏe khoắn vừa góp phần tạo cảm giác khoang cabin rộng rãi. Phía sau xe sử dụng cửa mở ngang cùng lốp dự phòng gắn bên ngoài, tiếp tục nhấn mạnh phong cách SUV địa hình đặc trưng.

BAIC Xingtan 5X 2027 có kích thước dài 4.865 mm, rộng 2.000 mm và cao 1.910 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.875 mm. Những thông số này cho thấy xe sở hữu thân hình tương đối lớn, hứa hẹn cung cấp không gian sử dụng thoải mái cho hành khách.

Khoang nội thất của BAIC Xingtan 5X được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm công nghệ và tính tiện dụng. Điểm nhấn ở khu vực bảng táp-lô là hệ thống màn hình kép, gồm cụm đồng hồ LCD độc lập phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch.

Phía dưới màn hình trung tâm là các nút điều khiển hệ thống điều hòa cùng đế sạc điện thoại không dây, giúp người lái dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng. Các chi tiết trang trí bằng kim loại màu vàng sâm panh tạo điểm nhấn cho không gian cabin, kết hợp với bố cục hiện đại nhằm mang lại cảm giác vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.

Phiên bản BAIC Xingtan 5X thuần điện được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 309 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 81,9 kWh. Theo công bố, xe có phạm vi hoạt động đạt 625 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Đây là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng vận hành bằng điện và quãng đường di chuyển dài sau mỗi lần sạc.

Đối với phiên bản hybrid cắm điện, BAIC Xingtan 5X sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít và có cả cấu hình một mô-tơ điện lẫn hai mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 143 mã lực, trong khi cấu hình một mô-tơ điện đạt công suất tối đa 272 mã lực.

Ở phiên bản hai mô-tơ điện cho tổng công suất 544 mã lực. Bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 50,4 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 232 km theo tiêu chuẩn WLTC. Dung lượng pin tương đối lớn cùng khả năng vận hành bằng điện giúp phiên bản PHEV trở thành phương án đáng chú ý với người dùng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt của động cơ xăng trong những hành trình dài.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ đốt trong được trang bị máy xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít cho công suất tối đa 254 mã lực. Việc duy trì lựa chọn động cơ xăng bên cạnh hai cấu hình điện hóa giúp BAIC Xingtan 5X tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng vẫn ưu tiên xe truyền thống đến những người muốn chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng điện.