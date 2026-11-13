Xe gầm cao dài hơn 5,2 mét, mạnh 476 mã lực, giá trên 730 triệu đồng

Chery Fengyun T11 2027 cơ bản giữ nguyên diện mạo của đời cũ nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhằm tạo cảm giác hiện đại và liền mạch hơn. Những thay đổi đáng chú ý tập trung ở phần thân và đuôi xe, trong đó dải viền mạ crôm dọc cạnh dưới cửa được loại bỏ, cản sau cũng được thiết kế lại theo hướng tối giản, không còn các chi tiết trang trí mạ crôm trước đây.

Chery Fengyun T11 2027.

Fengyun T11 2027 có kích thước dài 5.205 mm, rộng 1.998 mm và cao 1.800 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.120 mm. Hai màu sơn ngoại thất mới là đỏ Danxia và cam Xiayu được bổ sung giúp khách hàng có thêm lựa chọn bên cạnh những màu sắc hiện có.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên mẫu SUV Trung Quốc là hệ thống cửa điện thông minh. Người dùng có thể mở cửa bằng thao tác vẫy tay, ra lệnh bằng giọng nói hoặc sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa. Hệ thống còn tích hợp cảnh báo an toàn khi mở cửa, chức năng chống kẹp điện và khả năng chủ động phá băng trong điều kiện thời tiết lạnh.

Cửa hậu cũng được bổ sung tính năng mở bằng hình chiếu AR: người dùng chỉ cần bước lên khu vực hình chiếu được tạo ra phía sau xe rồi rút chân lại để kích hoạt cơ chế mở cửa hậu tự động. Đây là những trang bị hướng đến việc nâng cao sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Fengyun T11 2027 được trang bị cảm biến LiDAR đặt trên nóc phía trước, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh Falcon 700 sử dụng chip BMC. Hệ thống này được nâng cấp về năng lực tính toán và khả năng xử lý tình huống, đồng thời bổ sung radar sóng milimet 4D nhằm cải thiện khả năng nhận diện các vật cản thấp.

Theo công bố, radar mới có tầm phát hiện tối đa 300 m và duy trì khả năng nhận diện trong những môi trường giao thông phức tạp. Falcon 700 hỗ trợ chức năng NOA, bao gồm hỗ trợ di chuyển trên đường đô thị và các tình huống điều hướng phức tạp. Hệ thống sử dụng mô hình học tăng cường R6 một giai đoạn, cho phép xử lý những tình huống như đi qua giao lộ không có đèn tín hiệu hoặc vòng xuyến.

Bên cạnh đó, mô hình AI vật lý lái xe thông minh Falcon và mô hình thế giới học tăng cường dựa trên nền tảng đám mây giúp hệ thống tích lũy kinh nghiệm từ dữ liệu lái xe thực tế, đồng thời mô phỏng các điều kiện giao thông khó khăn. Nhờ đó, xe có thể hỗ trợ xử lý những tình huống như nhập làn từ đường phụ hoặc phương tiện bất ngờ xuất hiện từ điểm mù.

Khoang nội thất của Chery Fengyun T11 2027 cơ bản duy trì cách bố trí của phiên bản trước, nhưng được bổ sung tùy chọn phối màu đen và cam. Điểm nhấn trung tâm là màn hình toàn cảnh kích thước 30 inch, độ phân giải 6K, kết hợp chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8255. Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp lên nền tảng HMI 2.0, bổ sung giao diện tương tác Dynamic Island, thiết kế kính lỏng, hình nền toàn cảnh thích ứng và hình nền 3D.

Các tính năng kết nối điện thoại thông minh như Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, xe có thêm trợ lý ảo Xiaoqi, tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao và Xinghuo. Trợ lý này hỗ trợ tương tác bằng giọng nói, nhận diện ngữ nghĩa linh hoạt, khả năng nhìn và ra lệnh, chẩn đoán trực tuyến, cung cấp thông tin về xe cũng như trò chuyện để hỗ trợ người dùng lập kế hoạch hành trình.

Các trang bị tiện nghi tiếp tục là điểm mạnh của mẫu SUV này. Chery Fengyun T11 2027 sử dụng hệ thống âm thanh Boya với 23 loa, trong khi ghế ngồi có cấu trúc đệm 13 lớp kết hợp công nghệ 5D. Cả ba hàng ghế đều hỗ trợ điều chỉnh điện. Ở các phiên bản cao cấp, hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, còn hàng ghế thứ ba được trang bị sưởi ấm.

Đồng thời, xe cũng có tủ lạnh tích hợp dung tích 9,2 lít, hoạt động trong dải nhiệt độ từ -18 đến 50 độ C, cùng màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau kích thước 17,3 inch, độ phân giải 3K. Những trang bị này giúp Fengyun T11 hướng đến trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình trong những chuyến đi dài.

Về an toàn, tất cả phiên bản Chery Fengyun T11 2027 đều được trang bị kết cấu thân xe dạng lồng Rock-Solid Body 2.0, với tỷ lệ sử dụng thép cường độ cao và nhôm đạt 88%. Xe có 11 túi khí tiêu chuẩn, cùng khoang cabin Odor-Free 3.0 Healthy Cabin sử dụng 28 loại vật liệu thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde và benzen theo công bố của nhà sản xuất.

Danh sách công nghệ an toàn chủ động bao gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, hệ thống tránh va chạm chủ động AES và hơn 20 chức năng hỗ trợ an toàn khác. Đây là những trang bị quan trọng đối với một mẫu SUV cỡ lớn hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Chery Fengyun T11 2027 sử dụng hệ truyền động điện tích hợp 6 trong 1, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5T đóng vai trò làm máy phát điện. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện hoặc dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện.

Ở phiên bản dẫn động cầu sau, công suất kết hợp được công bố ở hai mức 265 và 272 mã lực, tương ứng mô-men xoắn cực đại 324 và 332 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 9,3 giây. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 33,68 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 220 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.400 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WLTC khi pin cạn đạt 6,1 lít/100 km.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, cho tổng công suất hệ thống 476 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 642 Nm. Cấu hình này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây, trong khi phạm vi di chuyển thuần điện vẫn đạt 220 km và tổng quãng đường kết hợp tối đa 1.400 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC khi pin cạn được công bố ở mức 7,02 lít/100 km. Thời gian sạc pin từ 30% lên 80% khoảng 15 phút. Xe cung cấp 6 chế độ lái gồm tiết kiệm năng lượng, thoải mái, thể thao, mưa/tuyết, địa hình và tùy chỉnh.

Khả năng vận hành của Chery Fengyun T11 2027 còn được hỗ trợ bởi hệ thống giảm xóc thích ứng CDC, kết hợp hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết năm điểm phía sau. Cấu hình khung gầm này hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái khi di chuyển và khả năng kiểm soát thân xe trong những tình huống vận hành khác nhau.