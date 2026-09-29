Xe gầm cao dài gần 5 mét, công suất 512 mã lực, giá chưa tới 930 triệu đồng

Là bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu SUV coupe này vẫn được cải tiến đáng kể về thiết kế ngoại thất, nội thất, tiện nghi và khả năng hỗ trợ lái. Đáng chú ý, Luxeed R7 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 kết hợp lidar hình ảnh kép 896 dòng. Xe tiếp tục cung cấp hai lựa chọn truyền động gồm thuần điện và điện mở rộng phạm vi.

Luxeed R7 2027.

So với Luxeed R7 2026, ngoại hình tổng thể của phiên bản 2027 không thay đổi quá lớn nhưng nhiều chi tiết đã được tinh chỉnh để tạo diện mạo hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng vệt sao kết hợp đèn LED tơ lụa ánh sao, tích hợp 64 nguồn sáng siêu nhỏ cùng chi tiết trang trí dạng ma trận điểm bên dưới. Mẫu xe mới cũng thay thế logo Zhijie 3D rỗng bằng thiết kế mới, đồng thời bổ sung hai tùy chọn màu sơn ngoại thất là bạc Titan và hồng sao bên cạnh các màu hiện có.

Luxeed R7 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV coupe fastback với phần nóc xe vuốt dần về phía sau. Một thay đổi đáng chú ý nằm ở tay nắm cửa, chuyển từ dạng ẩn hoàn toàn sang loại bán ẩn. Camera cảm biến bên hông được bổ sung trên cột B, trong khi micro được tích hợp vào cần gương chiếu hậu ngoài.

Xe còn có bộ mâm 20 inch thiết kế mới, trong khi các phiên bản cao cấp có thể lựa chọn mâm 21 inch kết hợp lốp kép. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu pha lê năng lượng 3D với lớp vỏ màu khói, kết hợp cánh gió nhỏ trên cửa cốp. Thiết kế cửa hậu cũng được điều chỉnh nhẹ nhằm tạo diện mạo liền mạch hơn. Luxeed R7 2027 có kích thước dài 4.982 mm, rộng 1.981 mm và cao 1.634 mm hoặc 1.650 mm tùy cấu hình, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

Khoang nội thất Luxeed R7 2027 được thiết kế lại gần như hoàn toàn theo phong cách liền mạch, bao quanh người ngồi. Điểm nhấn là cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp vô-lăng thể thao 3 chấu dạng chữ D và hệ thống màn hình kép 17,2 inch thiết kế kiểu cánh bướm. Màn hình trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách được tích hợp trong một thiết kế thống nhất, tạo cảm giác hiện đại và tối giản cho bảng táp-lô.

Nội thất có tổng cộng 4 tùy chọn màu gồm đỏ tinh vân, tím lông vũ, trắng mơ và nâu nấm Truffle. Bảng điều khiển trung tâm, tấm ốp cửa và các cửa gió điều hòa đều được thiết kế mới, trong khi hệ thống sạc nhanh không dây kép công suất 50W tiếp tục được duy trì. Xe cũng bổ sung hệ thống đèn nội thất liên tục, góp phần tạo không gian sang trọng hơn vào ban đêm.

Khả năng chăm sóc hành khách là một trong những điểm được Luxeed tập trung nâng cấp trên R7 2027. Hai ghế trước được thiết kế theo kiểu không trọng lực và bổ sung chức năng massage bao phủ nhiều khu vực như lưng, eo, hông và chân. Xe còn có chế độ thư giãn sâu kết hợp âm thanh chuông thiền, trong khi cấu trúc đệm ghế và khung đỡ cũng được tối ưu hóa để cải thiện sự thoải mái.

Đáng chú ý, hệ thống âm thanh Huawei Sound với 21 loa trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Những tiện nghi khác gồm tính năng truyền dữ liệu một chạm, tủ lạnh thông minh có khả năng làm mát liên tục, ổ cắm điện 220V, khả năng kết nối thông minh giữa xe và nhà, chế độ ngủ trưa cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý có dung tích lên tới 852 lít, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài.

Công nghệ hỗ trợ lái là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Luxeed R7 2027. Mẫu SUV coupe được trang bị hệ thống Huawei Qiankun ADS 5 cùng giải pháp lidar hình ảnh kép 896 dòng. Một số phiên bản còn có thể lựa chọn thêm lidar trong cabin.

Hệ thống cảm biến và phần cứng mới tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái thông minh của xe, đồng thời giúp Luxeed R7 tiếp tục cạnh tranh trong nhóm SUV điện cao cấp tại Trung Quốc. Bên cạnh công nghệ điện tử, hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên sự thoải mái. Vật liệu cách âm trên toàn bộ thân xe được nâng cấp nhằm giảm tiếng ồn từ gió và mặt đường, qua đó cải thiện chất lượng không gian bên trong cabin.

R7 2027 tiếp tục cung cấp cả phiên bản thuần điện và phiên bản điện mở rộng phạm vi. Bản thuần điện sử dụng nền tảng điện áp cao Giant Whale 800V và mô-tơ đơn dẫn động cầu sau. Công suất tối đa của mô-tơ trên phiên bản này được nâng lên 304 mã lực, trong khi bộ pin cơ bản vẫn được duy trì nhưng đã trải qua quá trình tối ưu hóa, giúp phạm vi hoạt động tăng lên mức 855 km. Đây là một trong những thông số đáng chú ý nhất của Luxeed R7 mới, đặc biệt đối với khách hàng quan tâm đến khả năng di chuyển đường dài mà không cần sạc thường xuyên.

Phiên bản thuần điện dẫn động 4 bánh của Luxeed R7 2027 về cơ bản vẫn duy trì các thông số kỹ thuật và phần cứng giống mẫu xe hiện tại, công suất tối đa 489 mã lực và phạm vi hoạt động 736 km. Trong khi đó, bản mở rộng phạm vi cũng tiếp tục sử dụng hệ thống truyền động với các thông số công suất và phần cứng tương tự thế hệ trước. Công suất tối đa của biến thể này là 304 mã lực hoặc 512 mã lực, phạm vi hoạt động thuần điện 251, 360 hoặc 331 km.

- Video cận cảnh Luxeed R7 2027. Nguồn: Vision Effect TV.