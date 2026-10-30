Xe gầm cao dài gần 5,1 mét, mạnh 408 mã lực, giá chưa tới 1 tỷ đồng

Mẫu SUV thuần điện này dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 5/11/2026, được phát triển với loạt công nghệ trọng tâm gồm pin CATL, hệ thống khung gầm Lingxi điều khiển hoàn toàn bằng điện tử và động cơ điện NEO Hurricane. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống quản lý năng lượng Energy Efficiency Master 3.0 cùng hệ thống quản lý nhiệt toàn diện, hướng đến tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng sử dụng năng lượng.

IM LS8 Neo 2027.

Về ngoại thất, IM LS8 Neo 2027 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng LS8, kết hợp các đường nét tối giản với những chi tiết nhấn mạnh yếu tố công nghệ. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED liền mạch tạo hình vòng sao, kết hợp mặt trước kín và logo thương hiệu đặt ở mép trên nắp ca-pô. Thiết kế này mang lại diện mạo hiện đại, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho mẫu SUV điện.

IM LS8 Neo 2027 có kích thước dài 5.085 mm, rộng 2.000 mm và cao 1.807 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.060 mm. Nhìn từ bên hông, tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm đa chấu góp phần tạo nên vẻ ngoài liền lạc, thanh lịch. Phía sau xe tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu kéo dài theo phương ngang, tăng cảm giác bề thế và tạo sự đồng nhất với thiết kế đầu xe.

Công nghệ hỗ trợ lái là một trong những điểm đáng chú ý trên IM LS8 Neo 2027. Theo cấu hình tham khảo từ phiên bản tầm hoạt động dài, xe được trang bị cảm biến LiDAR góc quét siêu rộng 520 dòng, kết hợp với 11 camera độ phân giải cao, radar sóng milimét và radar siêu âm để xây dựng hệ thống nhận diện môi trường xung quanh.

Công nghệ nhận diện thông minh được giới thiệu có khả năng phát hiện người đi bộ, phương tiện, chướng ngại vật và những khu vực quan trọng phía trước, qua đó hỗ trợ người lái nhận biết tình huống giao thông tốt hơn. Hệ thống xử lý sử dụng chip NVIDIA Thor với sức mạnh tính toán được công bố ở mức 700 Tops, kết hợp bộ nhớ LPDDR5X dung lượng 64 GB và băng thông 273 GB/s.

LS8 Neo tích hợp nền tảng IM AD Zeta, được phát triển với sự hợp tác giữa Zhiji và Momenta. Hệ thống hỗ trợ các chức năng điều hướng hỗ trợ lái trên đường cao tốc, trong đô thị và đỗ xe thông minh trong nhiều tình huống. Cấu hình cảm biến và các chức năng hỗ trợ lái cụ thể có thể khác nhau giữa các phiên bản, vì vậy cần chờ thông tin đầy đủ từ nhà sản xuất khi xe ra mắt chính thức.

Khoang nội thất của IM LS8 Neo 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách hiện đại với hệ thống màn hình kích thước lớn và nhiều trang bị tiện nghi. SUV này có tuỳ chọn 5 chỗ và 6 chỗ, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình MiniLED độ phân giải 5K, kích thước 27,1 inch; phía hành khách có màn hình giải trí 3K 15,6 inch, trong khi hàng ghế thứ hai được bổ sung màn hình gắn trần độ phân giải 4K, kích thước 21,5 inch. Các màn hình này được hỗ trợ bởi chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

Tất cả các ghế trên IM LS8 Neo đều được bọc da Nappa. Ghế lái và ghế hành khách phía trước có chức năng massage cơ học 4D cùng chế độ thư giãn không trọng lực, hướng đến sự thoải mái trong những hành trình dài. Xe còn được trang bị tủ lạnh thông minh hai cửa dung tích 12,3 lít, hỗ trợ làm lạnh trong khoảng từ -6 đến 15 độ C và làm nóng từ 35 đến 50 độ C.

Hệ thống âm thanh cao cấp B&O của Đan Mạch cùng ghế sofa điện Le Corbusier là những trang bị đáng chú ý khác, góp phần tạo nên không gian cabin theo định hướng tiện nghi cao cấp. Sự kết hợp giữa màn hình giải trí lớn, ghế ngồi nhiều chức năng và các tiện ích tích hợp giúp mẫu SUV điện này hướng đến nhóm khách hàng coi trọng trải nghiệm của cả người lái lẫn hành khách.

Một điểm nhấn quan trọng khác của IM LS8 Neo 2027 là hệ thống khung gầm Lingxi điều khiển hoàn toàn bằng điện tử, được trang bị tiêu chuẩn theo thông tin giới thiệu. Hệ thống này kết hợp cơ cấu lái điện tử dự phòng kép với khả năng đánh lái bánh sau ở góc lớn, nhằm tăng tính linh hoạt và hỗ trợ kiểm soát xe.

Bên cạnh đó, công nghệ điều phối mô-men xoắn IM SynVector được giới thiệu có khả năng phối hợp điều khiển mô-men xoắn trên nhiều hệ thống, với thời gian phản hồi chỉ 20 mili giây theo công bố của hãng. Cấu hình khung gầm này hướng đến việc cải thiện độ ổn định, khả năng chuyển hướng và phản ứng của xe trước các tình huống vận hành khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá qua điều kiện sử dụng và thử nghiệm độc lập.

IM LS8 Neo 2027 cho biết mẫu xe sử dụng một mô-tơ điện với công suất tối đa 408 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium ternary do CATL cung cấp, với hai lựa chọn dung lượng gồm 93 kWh và 103 kWh. Theo thông tin được công bố, mức tiêu thụ điện năng đạt 15,2 kWh/100 km theo tiêu chuẩn CLTC. Phạm vi hoạt động tối đa của từng phiên bản chưa được nêu cụ thể trong dữ liệu hiện có, do đó cần chờ thông số chính thức khi xe ra mắt.