Xe gầm cao công suất 680 mã lực, phạm vi hoạt động 750km, giá chưa tới 800 triệu đồng

IM LS6 2027 mang phong cách SUV đô thị hiện đại với phần đầu xe sử dụng mặt trước kín, kết hợp cụm đèn pha thông minh hình chữ T ở hai bên. Cách bố trí này tạo diện mạo đặc trưng cho mẫu xe, trong khi cửa hút gió hình thang cỡ lớn và cánh gió trước được nhấn bằng các chi tiết viền crôm góp phần tăng vẻ thể thao.

IM LS6 2027.

Riêng phiên bản thuần điện được trang bị cốp trước dung tích 105 lít, hỗ trợ tính năng mở cốp điện thông minh Knock-Knock. Khách hàng mua IM LS6 2027 có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm trắng Athena, đen Goya, bạc Jimi, xanh Mucha, xám Turner và xanh trà Raphael.

Nhìn từ bên hông, IM LS6 2027 sở hữu tay nắm cửa ẩn, bộ mâm năm chấu kép và kẹp phanh màu cam đỏ. Những đường gân kéo dài trên thân xe kết hợp với phần mái dốc mang phong cách SUV coupe, trong khi cửa không khung và cơ cấu cửa đóng mở tự động tạo thêm nét hiện đại.

Ở phía sau, cụm đèn hậu nối liền toàn chiều rộng thân xe được kết hợp với cánh gió đuôi vịt hướng lên, tạo hiệu ứng thị giác nhiều lớp. IM LS6 2027 có kích thước dài 4.937 mm, rộng 1.988 mm và cao 1.671 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.960 mm.

Khoang nội thất của IM LS6 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, với hai lựa chọn màu gồm Đen Knight và Xám Elephant Beige. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống màn hình kép MiniLED 5K kích thước 27,1 inch kết hợp màn hình giải trí MiniLED 3K 15,6 inch dành cho hành khách phía trước.

Hệ thống sử dụng chip ô tô Qualcomm Snapdragon SA8295P và nền tảng tương tác AIOS 1.0. Các trang bị đáng chú ý khác gồm vô-lăng thiết kế dạng nan hoa, hai đế sạc điện thoại không dây, hai giá đỡ cốc và hệ thống cửa gió điều hòa với thiết kế riêng.

Mẫu SUV chạy điện này còn sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp B&O của Đan Mạch với 16 loa, ghế massage cơ học 4D, cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:60. Hệ thống âm thanh sử dụng lưới loa bằng kim loại mài bóng, trong khi ghế massage 4D được trang bị các đầu massage vật lý, thay vì sử dụng túi khí bơm hơi như một số hệ thống massage ghế thông thường. IM LS6 2027 cũng có tủ lạnh hai cửa dung tích 11 lít cùng trạm kết nối từ tính IM MAG, đồng thời cung cấp gần 30 vị trí lưu trữ trong toàn bộ cabin.

Về công nghệ hỗ trợ lái, IM LS6 2027 được trang bị lidar siêu rộng 520 dòng và hệ thống hỗ trợ lái IM AD ZETA. Hệ thống tận dụng khả năng của mô hình L4 để tăng cường các tính năng hỗ trợ lái cấp độ L2, bao gồm cảnh báo sớm trên đường cao tốc và trong đô thị, hỗ trợ đỗ xe có bộ nhớ và hỗ trợ dẫn đường trong không gian đỗ xe.

IM LS6 2027 tiếp tục sử dụng khung gầm kỹ thuật số Lingxi với khả năng điều khiển toàn diện, kết hợp hệ thống treo tay đòn kép phía trước và đa liên kết phía sau. Các phiên bản cao cấp có thể được trang bị tùy chọn hệ thống treo khí nén kín thông minh cùng giảm xóc điều khiển điện tử.

Một điểm đáng chú ý khác là tất cả các phiên bản IM LS6 2027 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống lái bánh sau và hệ thống điều khiển chuyển động vector Lingxi. Công nghệ này cho phép góc lái đạt 18 độ theo cả hai hướng, đồng thời giúp bán kính quay vòng tối thiểu giảm xuống 4,49 m. Cấu hình này hướng tới khả năng xoay trở linh hoạt hơn trong không gian đô thị, đặc biệt khi xe cần di chuyển hoặc đỗ tại những khu vực có diện tích hạn chế.

LS6 2027 sử dụng hệ động lực thuần điện với hai cấu hình gồm dẫn động cầu sau một mô-tơ điện và dẫn động bốn bánh hai mô-tơ điện. Phiên bản cầu sau một mô-tơ được chia thành hai mức công suất, trong đó bản tiêu chuẩn có công suất tối đa 333 mã lực, còn bản công suất cao đạt 408 mã lực. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện, đưa tổng công suất hệ thống lên 680 mã lực.

IM LS6 2027 cung cấp ba lựa chọn pin dung lượng 76 kWh, 93 kWh và 103 kWh. Theo từng cấu hình, phạm vi hoạt động thuần điện lần lượt đạt 650 km, 782 km và 750 km. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h tương ứng là 6,4 giây, 5,4 giây và 3,48 giây. Như vậy, phiên bản sử dụng bộ pin 93 kWh tập trung vào khả năng di chuyển đường dài với phạm vi hoạt động tối đa 782 km, trong khi cấu hình 103 kWh kết hợp hệ dẫn động mạnh hơn hướng tới khả năng tăng tốc nhanh.

- Video cận cảnh IM LS6 2027. Nguồn: China Auto Show.