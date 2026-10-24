Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Tianyuan T800, sử dụng chip NVIDIA Thor-U cùng cảm biến LiDAR lắp trên nóc xe. Mẫu xe mới đồng thời cải thiện tiện nghi dành cho hành khách phía sau và nâng phạm vi di chuyển thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC lên 220 km.

Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng tổng thể của Fengshen L8 hiện hành, nổi bật với phần đầu xe kín và dải đèn LED chạy liền mạch. Cụm đèn pha được kết hợp với các khe hút gió dọc ở hai bên, nối với cửa hút gió phía dưới thông qua tấm ốp màu đen. Logo hình hai cánh chim phát sáng được bố trí ở phía trước, trong khi cảm biến LiDAR mới xuất hiện trên nóc xe, tạo dấu hiệu nhận diện cho những phiên bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027.

Ở hai bên thân xe, mẫu SUV sử dụng tay nắm cửa cơ học truyền thống; phía sau vẫn là cụm đèn hậu kéo dài liền mạch, nhưng hiệu ứng chiếu sáng bên trong đã được thiết kế lại. Người mua có thể lựa chọn một trong năm màu sơn ngoại thất gồm trắng mây, hồng sao, xám đêm, đen mực và bạc khói. Xe có kích thước dài 4.762 mm, rộng 1.910 mm và cao 1.686 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm. So với Fengshen L8 hiện hành, khác biệt về kích thước chủ yếu nằm ở chiều cao, trong khi cấu hình khoang cabin tiếp tục bố trí 5 chỗ ngồi.

Khoang nội thất của Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027 có hai lựa chọn màu sắc là Danxia Snow và Amber Walnut, kết hợp cách bố trí quen thuộc với bảng đồng hồ LCD kích thước 8,8 inch, màn hình trung tâm dạng nổi 15,6 inch độ phân giải 2.5K và cần số điện tử. Vô-lăng ba chấu được giữ lại, trong khi bảng điều khiển và phần trên của táp-pi cửa sử dụng vật liệu mềm, kết hợp đường chỉ khâu cùng các chi tiết trang trí vân gỗ.

Theo công bố của nhà sản xuất, nội thất xe đã đạt chứng nhận không chứa formaldehyde. Hệ thống giải trí và điều khiển được vận hành thông qua hệ điều hành TianYuan OS, với cấu hình phần cứng khác nhau tùy phiên bản. Các bản không có LiDAR sử dụng chip ô tô Qualcomm Snapdragon 8155, còn những phiên bản được trang bị LiDAR nâng cấp lên Snapdragon 8295, đi cùng RAM 24 GB và bộ nhớ trong 256 GB.

Trang bị tiện nghi trên Fengshen L8 Plus cũng được mở rộng, đặc biệt ở hàng ghế trước và khu vực dành cho hành khách phía sau. Ghế ngồi sử dụng thiết kế Cloud Soft Zero-Pressure với lớp đệm dày hơn, trong khi ghế trước được bổ sung các chức năng thông gió, sưởi ấm, massage và nhớ vị trí. Xe có thể được trang bị hệ thống âm thanh toàn cảnh WANOS 19 loa, màn hình giải trí gắn trần dành cho hàng ghế sau kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K, cùng khoang chứa đồ có chức năng làm mát dung tích 4,5 lít.

Các tiện ích khác gồm bàn gập phía sau kiểu bàn máy bay, cửa sổ trời chia ô với rèm che nắng điều khiển điện và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất. Tuy nhiên, một số trang bị như hệ thống âm thanh 19 loa, màn hình gắn trần, khoang chứa đồ làm mát và bàn gập phía sau có thể chỉ xuất hiện trên những phiên bản nhất định hoặc thuộc chương trình ưu đãi có thời hạn, do đó người mua cần kiểm tra danh sách trang bị cụ thể trước khi lựa chọn.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Tianyuan T800, được trang bị trên hai phiên bản có LiDAR. Hệ thống sử dụng chip Nvidia Thor-U sản xuất trên tiến trình 4 nm, với sức mạnh tính toán được công bố ở mức 700 Tops, kết hợp cảm biến LiDAR bán rắn đặt trên nóc xe và 26 thành phần cảm biến khác bố trí xung quanh phương tiện.

Phần mềm tích hợp mô hình thế giới vật lý AI Momenta R7, hỗ trợ nhiều chức năng lái xe và đỗ xe thông minh. Các tính năng đáng chú ý gồm hỗ trợ lái theo điều hướng trong đô thị không phụ thuộc bản đồ độ phân giải cao, hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, hướng dẫn đỗ xe từ điểm này đến điểm khác, ghi nhớ lộ trình đỗ xe tại nhiều tầng và hỗ trợ lùi theo quỹ đạo đã di chuyển với khoảng cách lên đến 150 m.

Theo thông số chính thức, chức năng ghi nhớ vị trí đỗ xe có thể lưu lộ trình dài tối đa 3 km và hỗ trợ tối đa 7 tầng hầm. Những tính năng này được thiết kế nhằm giảm thao tác cho người lái trong các tình huống giao thông phức tạp và khi tìm chỗ đỗ xe tại những khu vực quen thuộc.

Khách hàng cần lưu ý rằng không phải tất cả phiên bản Dongfeng Fengshen L8 Plus 2027 đều được trang bị LiDAR và hệ thống hỗ trợ lái Tianyuan T800. Các tính năng hỗ trợ lái theo điều hướng trong đô thị hay NOA.

Fengshen L8 Plus 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít kết hợp với một mô-tơ điện đặt ở phía trước. Động cơ xăng có công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm.

Tổng công suất hệ thống được công bố ở mức 360 mã lực, mô-men xoắn tổng đạt 615 Nm, kết hợp hộp số hybrid DHT 4 cấp. Xe được trang bị bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 30,3 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 220 km theo tiêu chuẩn CLTC và phạm vi di chuyển kết hợp xăng - điện lên đến 1.505 km theo cùng tiêu chuẩn. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC được công bố là 5,29 lít/100 km.

Khả năng sạc cũng là một điểm đáng chú ý trên mẫu SUV hybrid cắm sạc này. Dongfeng Fengshen L8 Plus hỗ trợ sạc nhanh với hệ số 3C, cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong khoảng 18 phút theo thông tin của nhà sản xuất. Tất cả phiên bản đều được trang bị chức năng cấp điện ra ngoài với công suất 6,6 kW, hữu ích khi cần cung cấp điện cho các thiết bị trong những chuyến đi dã ngoại hoặc hoạt động ngoài trời. Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập, hướng đến sự cân bằng giữa độ ổn định và sự thoải mái khi di chuyển.