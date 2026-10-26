Xe gầm cao 551 mã lực, chạy điện tối đa 360 km, giá hơn 850 triệu đồng

Được phát triển bởi M-Hero Motors phối hợp cùng Huawei Qiankun, Dongfeng M-Hero X700 2027 là mẫu SUV thiết kế hình hộp, sử dụng kết cấu thân xe liền khối và hệ truyền động hybrid cắm điện (PHEV), hướng đến nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời, dã ngoại và di chuyển trên những cung đường địa hình gồ ghề. Xe gây chú ý với hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5, khoang lái HarmonyOS, hệ dẫn động bốn bánh hai mô-tơ điện và phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 360 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Dongfeng M-Hero X700 2027.

Về thiết kế, Dongfeng M-Hero X700 2027 sở hữu diện mạo khác biệt với phần đầu xe vuông vức, các đường nét thân xe thẳng và phong cách mạnh mẽ đặc trưng của dòng SUV địa hình. Dải đèn LED ban ngày kéo dài liền mạch kết hợp logo Mengshi phát sáng tạo điểm nhấn ở phía trước, trong khi cụm đèn pha được bố trí tách rời ở hai bên. Tay nắm cửa bán ẩn góp phần tạo vẻ ngoài hiện đại và giúp tối ưu thiết kế khí động học.

Khách hàng mua Dongfeng M-Hero X700 2027 có thể lựa chọn sáu màu sơn ngoại thất gồm xanh Linzhi, xanh Libo, xám đậm, trắng Côn Luân, đen Gezong và cam Ulan. Phía sau xe sử dụng cụm đèn hậu bố trí dọc, đi kèm túi đựng đồ có thể thay thế bằng lốp dự phòng, tùy theo nhu cầu sử dụng và phong cách cá nhân.

Mẫu SUV địa hình này có chiều dài 5.035 mm, chiều rộng 1.999 mm và chiều cao 1.890 mm hoặc 1.910 mm tùy cấu hình, với chiều dài cơ sở 2.920 mm. Các thông số địa hình đáng chú ý gồm góc tiếp cận 37,5 độ, góc thoát 38,3 độ, khoảng sáng gầm tối đa 328,8 mm và khả năng lội nước tối đa 800 mm.

Những thông số này cho thấy X700 được thiết kế để đáp ứng các tình huống di chuyển trên đường đất, đường đá và những địa hình có độ dốc lớn, dù khả năng vượt địa hình thực tế còn phụ thuộc điều kiện mặt đường, lốp xe và kỹ năng điều khiển. So với các mẫu SUV đô thị thông thường, thiết kế thân xe cao cùng khoảng sáng gầm lớn giúp Dongfeng M-Hero X700 tạo lợi thế khi di chuyển trong những chuyến đi ngoài trời.

Khả năng chuyên chở và sử dụng ngoài trời cũng được chú trọng trên Dongfeng M-Hero X700 2027. Khoang hành lý có dung tích 850 lít, theo thông tin từ nhà sản xuất có thể chứa tối đa 10 vali kích thước 20 inch. Xe còn được trang bị bệ đa năng phía sau và ổ cắm điện 220V, cho phép tận dụng khu vực đuôi xe làm mặt bàn khi dừng nghỉ, chuẩn bị thức ăn, sắp xếp thiết bị hoặc lưu trữ đồ uống.

Cách bố trí này phù hợp với nhu cầu cắm trại và du lịch tự túc, khi chiếc SUV không chỉ đóng vai trò phương tiện di chuyển mà còn trở thành một không gian hỗ trợ sinh hoạt ngoài trời. Khả năng tùy biến khu vực phía sau cũng giúp xe phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ đi lại hằng ngày đến những chuyến đi dài ngày.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của Dongfeng M-Hero X700 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Tùy phiên bản, xe sử dụng ADS 5 Pro hoặc ADS 5 Max, kết hợp hệ thống cảm biến hỗ trợ lái với tối đa 27 thành phần cảm biến theo cấu hình được giới thiệu. Các phiên bản cao cấp được trang bị cảm biến LiDAR 896 dòng quét, trong khi bản thấp hơn sử dụng LiDAR đặt trong cabin theo cấu hình riêng.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng như đỗ xe thông minh, hỗ trợ lái theo điều hướng trong đô thị và trên đường cao tốc, hướng đến khả năng hỗ trợ hành trình từ điểm đỗ xe này đến điểm đỗ xe khác. Ngoài ra, xe còn có các tính năng hỗ trợ lái địa hình NCA, hỗ trợ hành trình RCA, giao diện màn hình phía sau tùy chỉnh theo tâm trạng và chức năng chụp ảnh du lịch Robo. Các tính năng cụ thể có thể khác nhau giữa những phiên bản, đồng thời vẫn yêu cầu người lái chú ý và sẵn sàng kiểm soát xe trong quá trình vận hành.

Khoang lái của M-Hero X700 sử dụng hệ thống HarmonySpace 6 với 2 màn hình thông minh Huawei kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K và độ sáng tối đa được công bố 1.000 nit. Hệ thống tích hợp trợ lý ảo Xiaoyi, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói cho các chức năng như điều hướng, điều khiển xe và trò chuyện.

Phía trước người lái còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Huawei XHUD với kích thước hiển thị được giới thiệu là 74 inch, hỗ trợ điều hướng thực tế tăng cường AR nhằm cung cấp chỉ dẫn trực quan theo tình huống giao thông. Sự kết hợp giữa hệ điều hành HarmonyOS, màn hình độ phân giải cao và trợ lý thông minh giúp mẫu SUV địa hình này tiếp cận xu hướng số hóa khoang lái đang ngày càng phổ biến trên các dòng xe Trung Quốc.

Không gian nội thất của Dongfeng M-Hero X700 2027 được thiết kế theo hướng linh hoạt, phục vụ cả hành trình dài lẫn hoạt động nghỉ ngơi ngoài trời. Xe có hai ghế trước được giới thiệu là ghế không trọng lực, với góc ngả tối đa 127 độ. Ghế trước có thể gập điện để chuyển thành hai vị trí nghỉ ngơi kiểu ghế bãi biển, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng gập phẳng chỉ bằng một thao tác, tạo ra không gian phẳng với thể tích 2,77 m³ theo thông số công bố.

Ghế trước được trang bị chức năng sưởi ấm, thông gió, massage, hỗ trợ hai bên và điều chỉnh độ cứng đệm; hàng ghế sau cũng có sưởi ấm, thông gió và massage. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh Huawei Sound 21 loa và tủ lạnh mini dung tích 7 lít góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng trong cabin, đặc biệt khi đi du lịch hoặc di chuyển đường dài.

M-Hero X700 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện với động cơ xăng tăng áp 1,5 lít kết hợp hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh trên tất cả các phiên bản. Động cơ xăng có công suất tối đa 154 mã lực, trong khi mô-tơ điện phía trước đạt 258 mã lực và mô-tơ phía sau đạt 292 mã lực. Tổng công suất hệ thống 551 mã lực. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,93 giây.

Bộ pin lithium sắt photphat có hai lựa chọn dung lượng 51,46 kWh và 68,10 kWh. Phiên bản dùng pin 51,46 kWh đạt phạm vi di chuyển thuần điện 285 km theo tiêu chuẩn CLTC, còn bản pin 68,10 kWh có thể đi tối đa 360 km bằng điện. Nhờ hệ truyền động PHEV, xe có thể sử dụng năng lượng điện cho những hành trình thường ngày và kết hợp động cơ xăng khi cần di chuyển xa hơn.

Khung gầm là một thành phần quan trọng khác trên Dongfeng M-Hero X700 2027. Xe sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau năm liên kết, kết hợp hệ thống Rock Chassis 2.0 với giảm chấn từ tính MRC, lò xo khí hai khoang và chức năng kiểm soát dao động theo điều kiện mặt đường. Bộ giảm chấn MRC có thời gian phản hồi được công bố chỉ 0,001 giây và lực giảm chấn tối đa 10.000 N, trong khi hệ thống lò xo khí hai khoang hỗ trợ biên độ điều chỉnh 150 mm cùng sáu mức thay đổi chiều cao thân xe.

Nhờ đó, hệ thống treo có thể điều chỉnh để đáp ứng các điều kiện vận hành khác nhau, từ đường đô thị bằng phẳng đến đường gồ ghề hoặc địa hình phức tạp. Chức năng kiểm soát dao động chủ động cũng hướng đến việc cải thiện độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe, dù hiệu quả cụ thể còn phụ thuộc điều kiện sử dụng thực tế.

- Video cận cảnh Dongfeng M-Hero X700 2027. Nguồn: Vision Effect TV.