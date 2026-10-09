Xe ga Honda NS125FX trình làng: Đồng hồ LCD, phanh ABS, giá từ 31 triệu đồng

Mới đây, liên doanh Sundiro Honda đã trình làng mẫu scooter NS125FX tại thị trường Trung Quốc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Honda NS125FX gây chú ý với thiết kế mang phong cách thể thao, thể hiện qua những đường nét góc cạnh và dứt khoát. Kiểu dáng gọn gàng không chỉ tạo nên diện mạo cá tính mà còn giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong những tuyến đường đô thị đông đúc.

Ở phía trước, mẫu xe được trang bị cụm đèn pha projector kết hợp với dải đèn chạy ban ngày DRL bố trí tách biệt. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan, đều sử dụng công nghệ LED.

NS125FX cũng được trang bị cụm đồng hồ VA LCD dạng Full Lamination, được thiết kế nhằm cải thiện khả năng hiển thị và giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin ngay cả khi xe vận hành dưới điều kiện ánh nắng mạnh. Phía sau, tay dắt bằng nhôm góp phần tạo thêm điểm nhấn cao cấp cho mẫu scooter cỡ nhỏ.

Cung cấp sức mạnh cho Honda NS125FX là động cơ eSP xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Xe được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng công nghệ ACG Silent Start, giúp động cơ khởi động êm ái hơn. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của NS125FX đạt khoảng 50 km/lít.

Về trang bị an toàn, xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Tùy từng phiên bản, NS125FX có thể được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo với 5 mức điều chỉnh tải trước. Mẫu xe sử dụng bộ vành hợp kim 12 inch ở phía trước, đi kèm lốp không săm kích thước 90/90-12, trong khi bánh sau có kích thước 10 inch và sử dụng lốp 100/90-10.

Với chiều cao yên 740 mm cùng thiết kế sàn để chân phẳng, Honda NS125FX được định hướng phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á. Bên cạnh đó, mẫu scooter này còn sở hữu một số trang bị tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như cốp chứa đồ dưới yên, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NS125FX có giá khởi điểm 8.080 nhân dân tệ, tương đương khoảng 31,3 triệu đồng.