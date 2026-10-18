Xe ga Honda NS125FX động cơ 125cc sở hữu đồng hồ LCD, phanh ABS, giá 31 triệu đồng có về Việt Nam?

Xe ga Honda NS125FX động cơ 125cc sở hữu đồng hồ LCD, phanh ABS

Xe ga Honda NS125FX

Mới đây, liên doanh Sundiro Honda đã trình làng mẫu scooter NS125FX tại thị trường Trung Quốc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Honda NS125FX gây chú ý với thiết kế mang phong cách thể thao, thể hiện qua những đường nét góc cạnh và dứt khoát. Kiểu dáng gọn gàng không chỉ tạo nên diện mạo cá tính mà còn giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong những tuyến đường đô thị đông đúc. Ở phía trước, mẫu xe được trang bị cụm đèn pha projector kết hợp với dải đèn chạy ban ngày DRL bố trí tách biệt. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan, đều sử dụng công nghệ LED.

NS125FX cũng được trang bị cụm đồng hồ VA LCD dạng Full Lamination, được thiết kế nhằm cải thiện khả năng hiển thị và giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin ngay cả khi xe vận hành dưới điều kiện ánh nắng mạnh. Phía sau, tay dắt bằng nhôm góp phần tạo thêm điểm nhấn cao cấp cho mẫu scooter cỡ nhỏ.

NS125FX cũng được trang bị cụm đồng hồ VA LCD

Cung cấp sức mạnh cho Honda NS125FX là động cơ eSP xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Xe được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng công nghệ ACG Silent Start, giúp động cơ khởi động êm ái hơn. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của NS125FX đạt khoảng 50 km/lít.

Honda NS125FX gây chú ý với thiết kế mang phong cách thể thao

Về trang bị an toàn, xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Tùy từng phiên bản, NS125FX có thể được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo với 5 mức điều chỉnh tải trước. Mẫu xe sử dụng bộ vành hợp kim 12 inch ở phía trước, đi kèm lốp không săm kích thước 90/90-12, trong khi bánh sau có kích thước 10 inch và sử dụng lốp 100/90-10.

Với chiều cao yên 740 mm cùng thiết kế sàn để chân phẳng, Honda NS125FX được định hướng phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á. Bên cạnh đó, mẫu scooter này còn sở hữu một số trang bị tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như cốp chứa đồ dưới yên, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc.

Giá xe ga Honda NS125FX

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NS125FX có giá khởi điểm 8.080 nhân dân tệ, tương đương khoảng 31,3 triệu đồng.

Đặt giả thuyết nếu các đơn vị tư nhân nhập khẩu mẫu xe Honda NS125FX về Việt Nam, thị trường xe tay ga chắc chắn sẽ đón nhận một cơn địa chấn không hề nhỏ.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn nổi tiếng với tâm lý chuộng xe ăn chắc mặc bền, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thương hiệu Honda.

Với tầm giá gốc quy đổi chỉ từ 31 đến 34 triệu đồng, sở hữu thiết kế cơ giáp bắt mắt, cổng sạc nhanh 20W và tùy chọn phanh an toàn ABS bánh trước, NS125FX hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với những cái tên quen thuộc như Honda Vision, Yamaha Janus hay Yamaha FreeGo.

Mặc dù vậy, chặng đường thâm nhập thị trường Việt Nam sẽ vấp phải những thách thức rất cụ thể. Sau khi cộng gộp các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí logistics và biên lợi nhuận của đại lý tư nhân, giá bán thực tế của xe khi tới tay người dùng Việt có thể bị đẩy lên mức 45 đến 50 triệu đồng.

Ở khoảng giá này, NS125FX sẽ phải bước vào cuộc chạm trán nảy lửa với đàn chị Honda Lead 125 hay Honda Air Blade 125 chính hãng - những dòng xe vốn đã sở hữu động cơ 4 van làm mát bằng chất lỏng, cốp chứa đồ khổng lồ và mạng lưới trạm dịch vụ bảo hành phủ kín toàn quốc. Thêm vào đó, tâm lý đắn đo về nguồn phụ tùng thay thế của xe nhập khẩu cùng chế độ bảo hành riêng lẻ từ cửa hàng tư nhân sẽ là rào cản khiến khách hàng thực dụng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Dẫu vậy, nếu được định vị một mức giá bán hợp lý, sự xuất hiện của những mẫu xe giàu trang bị an toàn như NS125FX hay NS125RX chắc chắn sẽ thúc đẩy các liên doanh trong nước phải sớm nâng cấp công nghệ phanh ABS cho các dòng xe tay ga phổ thông tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.