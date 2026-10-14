Xe ga 250cc mới ra mắt, trang bị tận răng, giá ngang Honda SH nhưng chỉ có 128 chiếc

Aveta Nova 250 G Elite Edition 2026 được phát triển theo phong cách maxi-scooter, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những mẫu xe tay ga có thiết kế mạnh mẽ và tính độc quyền. Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt nằm ở phối màu và bộ họa tiết đồ họa riêng, kết hợp số sê-ri dành cho từng xe. Với số lượng chỉ 128 chiếc, mẫu xe hướng đến những khách hàng muốn sở hữu phiên bản khác biệt so với bản tiêu chuẩn.

Về vận hành, Aveta Nova 250 G Elite Edition tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 244,3 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phối khí SOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 25,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp dây đai truyền động. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử của Bosch đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu cho động cơ.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng phanh đĩa thủy lực, trong đó phanh trước trang bị cùm phanh 4 piston, còn phanh sau sử dụng cùm phanh 2 piston. Các công nghệ hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo, góp phần tăng độ ổn định khi vận hành trong những điều kiện mặt đường khác nhau.

Ở khía cạnh tiện nghi, Nova 250 G Elite Edition được trang bị màn hình hiển thị TFT-LCD kích thước 7 inch, hệ thống chiếu sáng LED và khóa thông minh cho phép khởi động xe mà không cần sử dụng chìa khóa truyền thống. Danh sách trang bị còn có hệ thống giám sát áp suất lốp, cổng sạc USB Type-C và camera ghi hình phía trước tích hợp sẵn. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đồng thời tăng tính thuận tiện cho người điều khiển.

Mẫu xe sử dụng bánh trước đường kính 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm bình nhiên liệu dung tích 12 lít. Trọng lượng xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành đạt 165 kg, trong khi chiều cao yên ở mức 774 mm. Đây là những thông số ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xoay trở trong đô thị, cũng như mức độ thuận tiện khi người lái dừng xe hoặc chống chân.

Tại Malaysia, Aveta Nova 250 G Elite Edition 2026 được niêm yết với giá 14.888 ringgit, tương đương khoảng 94,5 triệu đồng.