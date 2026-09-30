Xe ga 125cc giá 38 triệu đồng đẹp hoài cổ, sở hữu phanh ABS 2 kênh, TCS

Xe ga 125cc đẹp hoài cổ, sở hữu phanh ABS 2 kênh, TCS

Kymco KR125 2027

Kymco KR125 2027 chính thức ra mắt tại Trung Quốc với phong cách thiết kế retro mang đậm dấu ấn Á Đông, hướng đến nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm một mẫu xe tay ga 125cc khác biệt so với những thiết kế cổ điển mang phong cách châu Âu.

Theo Tạp chí Sở hữu trí thuệ, thay vì chạy theo xu hướng sử dụng những đường nét bo tròn đậm chất châu Âu, Kymco KR125 2027 lựa chọn phong cách retro Trung Quốc với thiết kế tối giản, mềm mại và thanh lịch. Thân xe được tạo hình với nhiều đường cong, hạn chế các chi tiết góc cạnh, trong khi khu vực sàn để chân mang hơi hướng cổ điển. Điểm nhấn ở phía trước là cụm đèn pha tròn dạng projector, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng bên trong và logo chữ K hình khiên, tạo dấu ấn riêng cho mẫu xe tay ga Kymco mới.

Kymco KR125 2027 lựa chọn phong cách retro Trung Quốc với thiết kế tối giản

Kymco KR125 2027 được cung cấp 4 màu sơn gồm bạc ánh trăng, trắng sáng, xanh lá thơm và xanh lá cây. Các tùy chọn màu được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, phù hợp với cả khách hàng nam sử dụng xe để đi làm hàng ngày lẫn người dùng nữ di chuyển trong đô thị. Kiểu dáng tổng thể nhỏ gọn cũng giúp xe không tạo cảm giác cồng kềnh khi vận hành trong những tuyến đường đông đúc.

Cả hai phiên bản Comfort và Smart đều được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa khóa và mở khóa kép NFC. Người sử dụng có thể mở khóa xe mà không cần thường xuyên lấy chìa khóa truyền thống ra khỏi túi. Sự khác biệt chủ yếu giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống công nghệ và tiện ích.

Kymco KR125 Smart Edition được trang bị màn hình TFT màu 6,2 inch

Kymco KR125 Smart Edition được trang bị màn hình TFT màu 6,2 inch kết hợp hệ thống kết nối T-Box, hỗ trợ kết nối điện thoại để phục vụ dẫn đường, gọi điện Bluetooth và phát nhạc. Hệ thống cũng tích hợp trợ lý giọng nói, định vị xe, ghi lại hành trình và tính năng chống trộm bằng hàng rào điện tử. Khả năng cập nhật OTA cho phép nhà sản xuất tiếp tục bổ sung hoặc tối ưu các chức năng sau khi xe được bán ra.

Trong khi đó, phiên bản Comfort Edition sử dụng bảng đồng hồ LCD, tập trung vào những tính năng thiết yếu nhằm giữ mức giá dễ tiếp cận hơn. Cả hai phiên bản đều được trang bị hai cổng sạc USB-A và USB Type-C, cho phép người dùng đồng thời cấp nguồn cho điện thoại hoặc các thiết bị như camera hành trình trong quá trình di chuyển.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kymco KR125 2027 là hệ thống an toàn tương đối đầy đủ so với một mẫu xe tay ga 125cc.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kymco KR125 2027 là hệ thống an toàn tương đối đầy đủ so với một mẫu xe tay ga 125cc. Xe được trang bị ABS hai kênh kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. ABS giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, trong khi TCS hỗ trợ giảm nguy cơ trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp hoặc khi xe vào cua. Sự kết hợp giữa hai công nghệ này đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đô thị, đồng thời giúp những người mới làm quen với xe tay ga dễ kiểm soát phương tiện hơn.

Kymco KR125 còn được trang bị đèn cảnh báo nguy hiểm, chức năng chống lật và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Những trang bị này hướng tới việc tăng sự ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi người lái phải dừng hoặc khởi hành trên những đoạn đường có độ dốc. Đây cũng là nhóm tính năng thường xuất hiện trên những mẫu xe cao cấp hơn nhưng đang dần được đưa xuống các mẫu xe tay ga phổ thông.

Sức mạnh của Kymco KR125 2027 đến từ động cơ 125cc làm mát bằng không khí

Sức mạnh của Kymco KR125 2027 đến từ động cơ 125cc làm mát bằng không khí, được phát triển và tinh chỉnh dựa trên nền tảng ECS. Động cơ một xi lanh này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm. Hệ thống truyền động được tinh chỉnh theo hướng cung cấp lực kéo tuyến tính, phản ứng ga nhanh ở tốc độ thấp và duy trì khả năng vận hành ổn định khi tốc độ tăng lên.

Động cơ 125cc của Kymco KR125 2027 cũng phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, đặc biệt ở những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, thiết kế tư thế lái được tối ưu với khu vực để chân rộng rãi, giúp người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái hơn. Yên xe sử dụng vật liệu da dày với độ đàn hồi cao, hỗ trợ giảm cảm giác mỏi ở lưng và hông khi phải di chuyển trong thời gian dài, đồng thời tạo sự thoải mái cho người ngồi phía sau.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn và phong cách cổ điển, Kymco KR125 2027 vẫn chú trọng khả năng chứa đồ. Hộc chứa đồ phía trước đủ để đặt một chai nước, trong khi cốp dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm 3/4. Riêng phiên bản Smart Edition được trang bị thêm thùng đồ phía sau dung tích 42 lít với cơ chế tháo lắp nhanh. Trang bị này giúp tăng đáng kể khả năng chở hành lý, phù hợp với nhu cầu mua sắm, đi làm hoặc thực hiện những chuyến đi ngắn trong ngày. Bình nhiên liệu dung tích 7 lít cũng giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần thường xuyên ghé trạm xăng.

Giá xe ga 125cc Kymco KR125 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Kymco KR125 2027 được phân phối với hai phiên bản Comfort Edition và Smart Edition, có giá lần lượt 9.880 Nhân dân tệ (tương đương 38,24 triệu đồng) và 10.880 Nhân dân tệ (42,11 triệu đồng). Đáng chú ý, cả hai phiên bản KR125 2027 đều được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm không giới hạn số km, một điểm đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.