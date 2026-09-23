Xe ga 125cc giá 27,9 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, thiết kế có gu rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc trang bị hiện đại, thiết kế có gu

Xe máy Yamaha Mio 125cc 2027

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, Yamaha Mio 125 có thể sẽ bước vào một đợt nâng cấp đáng kể trong thời gian tới khi những thông tin về thế hệ mới của dòng xe máy tay ga đô thị này bắt đầu xuất hiện.

Mio từ lâu được Yamaha phát triển theo công thức khá đơn giản: kích thước gọn, động cơ 125cc và hướng tới nhu cầu đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh xe tay ga phổ thông ngày càng được bổ sung nhiều công nghệ, một thế hệ Mio mới được kỳ vọng sẽ thay đổi mạnh hơn về thiết kế và trang bị.

Dù vậy, Yamaha hiện chưa chính thức công bố Mio 125 2027. Vì thế, những thông tin về thiết kế, công nghệ và cấu hình của mẫu xe mới vẫn cần được xem là dự đoán, thay vì thông số sản phẩm đã được xác nhận.

Ở thế hệ hiện tại, Yamaha Mio M3 125 theo đuổi kiểu dáng nhỏ gọn và tương đối đơn giản, phù hợp với đặc điểm giao thông đông đúc tại nhiều thành phố Đông Nam Á. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp Mio tạo được vị trí tại những thị trường như Indonesia.

Yamaha Mio M3 125 theo đuổi kiểu dáng nhỏ gọn và tương đối đơn giản

Tuy nhiên, công thức xe ga đô thị đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây. Ngoài động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu, người dùng ngày càng quan tâm đến hệ thống chiếu sáng, màn hình, khóa thông minh, khả năng sạc điện thoại và các tính năng kết nối.

Vì vậy, thế hệ tiếp theo của Mio được kỳ vọng sẽ chuyển sang diện mạo thể thao và hiện đại hơn, qua đó hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Một số thông tin chưa chính thức cho rằng xe có thể được trang bị hệ thống chiếu sáng LED và cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Tuy nhiên, thiết kế thực tế của xe vẫn chưa được Yamaha công bố.

Tương tự, những trang bị như Smart Key, cổng sạc cho thiết bị di động hay kết nối điện thoại thông minh mới chỉ nằm trong nhóm tính năng được kỳ vọng xuất hiện.

Nếu những trang bị này trở thành hiện thực, Mio mới sẽ thu hẹp khoảng cách về tiện nghi với các dòng scooter thế hệ mới đang được bán tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cho đến khi Yamaha đưa ra thông tin chính thức, chưa thể khẳng định cấu hình nào sẽ được đưa lên phiên bản thương mại.

Trong khi cấu hình của Mio 125 thế hệ mới còn là ẩn số, phiên bản Yamaha Mio M3 125 hiện hành có thể được xem là cơ sở tham khảo. Xe sử dụng động cơ Blue Core, xy-lanh đơn, dung tích 124,9cc.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Động cơ 125cc hiện tại mạnh khoảng 9,5 mã lực

Đối với thế hệ mới, khả năng Yamaha tiếp tục sử dụng động cơ thuộc nhóm dung tích 125cc là một hướng được nhắc đến. Tuy nhiên, thông số công suất, mô-men xoắn và mức tiêu hao nhiên liệu hiện chưa được xác nhận.

Một số dự đoán còn đề cập đến khả năng Mio mới được bổ sung Stop & Start và Smart Motor Generator.

Stop & Start có thể tự động tạm dừng động cơ trong một số tình huống xe dừng chờ, sau đó khởi động trở lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị, nơi phương tiện thường xuyên phải dừng tại đèn tín hiệu hoặc khi ùn tắc.

Trong khi đó, Smart Motor Generator giúp quá trình khởi động động cơ diễn ra êm hơn. Đây không phải những công nghệ xa lạ trong danh mục xe ga của Yamaha. Do đó, về mặt kỹ thuật, việc mở rộng chúng sang Mio là khả thi, nhưng hiện chưa có cơ sở để khẳng định chúng chắc chắn xuất hiện trên Mio 125 2027.

Giá xe ga 125cc Yamaha Mio M3 125

Một trong những yếu tố giúp Mio tạo sức cạnh tranh là mức giá tương đối dễ tiếp cận. Tại Indonesia, Yamaha Mio M3 125 hiện hành được bán với giá khoảng 18,905 triệu rupiah (tương đương khoảng 27,9 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo).

Đây là giá của phiên bản đang bán tại Indonesia, không phải giá dự kiến của Yamaha Mio 125 2027 và cũng không phải giá bán tại Việt Nam.

Hiện Yamaha chưa công bố giá, thời điểm trình làng cũng như thị trường phân phối của thế hệ Mio mới. Do đó, việc cho rằng Mio 125 2027 sẽ tiếp tục có giá quanh 28 triệu đồng mới chỉ là suy đoán dựa trên vị trí của dòng xe hiện hành.

Nếu Yamaha lựa chọn bổ sung hàng loạt trang bị như màn hình kỹ thuật số, Smart Key, LED và các công nghệ hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu, giá bán của thế hệ mới cũng có thể thay đổi.

Nếu Yamaha Mio 125 thế hệ mới thực sự xuất hiện, thiết kế, công nghệ và đặc biệt là mức giá sẽ quyết định mẫu xe này có thể duy trì lợi thế của một chiếc scooter đô thị giá dễ tiếp cận hay chuyển sang vị trí cao hơn so với Mio M3 125 hiện hành.

Theo Tạp chí Người đưa tin, Yamaha Mio M3 125 2024 được bán ra thị trường với 4 lựa chọn màu sắc cùng với giá bán là 17.405.000 rupiah - khoảng 27 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Yamaha Mio cũng là mẫu tay ga nhập khẩu được nhiều người ưa chuộng, hiện giá bán dòng tay ga này trên thị trường (phiên bản M2) chỉ khoảng 28 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, một số đại lý tư nhân đã nhập khẩu Yamaha Mio M3 125 về và bán với giá khoảng 29 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.