Ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, TP Hà Nội (giai đoạn 2).

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra, các loại phương tiện được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao với đường Trần Huy Liệu. Việc điều chỉnh nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao.

Tương tự, theo hướng Giảng Võ - Láng Hạ, các loại phương tiện cũng được phép lưu thông vào làn BRT, đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ.

Xe được đi vào làn BRT tại nút Láng Hạ - Giảng Võ từ hôm nay. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh việc mở rộng phạm vi lưu thông vào làn BRT, Sở Xây dựng Hà Nội cũng điều chỉnh một số hướng quay đầu của phương tiện.

Cụ thể, cấm các phương tiện ô tô đi theo hướng Vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu sẽ di chuyển đến điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông.

Trên đường Giảng Võ, cấm phương tiện ô tô tải và ô tô khách quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đi Láng Hạ. Các phương tiện này được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh các hướng lưu thông, quay đầu phương tiện nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành trong thời gian thi công.

Các hướng giao thông khác được giữ nguyên theo Thông báo số 920/TB-SXD ngày 11/6/2026 và Thông báo số 1337/TB-SXD ngày 9/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Phương án tổ chức giao thông mới được thực hiện từ ngày 15/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.