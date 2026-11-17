Một trong những mẫu xe đua có ý nghĩa lịch sử lớn nhất của Shelby American chuẩn bị xuất hiện tại phiên đấu giá Mecum vào đầu năm 2027. Đó là chiếc Shelby 427 Cobra đời 1964, mang biệt danh Flip-Top, được dự đoán có thể đạt mức giá hơn 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng).

Đây là một trong hai chiếc Cobra được Shelby American chế tạo tại Mỹ theo cấu hình đặc biệt dành cho đường đua. Chiếc xe cũng được đánh giá là một trong những mẫu Cobra nguyên bản nhất còn tồn tại, nhờ vẫn giữ được nhiều bộ phận quan trọng từ khi xuất xưởng.

Chiếc Cobra từng tham gia cuộc đua sức bền 12 Giờ Sebring năm 1964. Sau cuộc đua, kỹ sư kiêm tay đua Ken Miles cùng đội ngũ Shelby đã tiến hành một đợt nâng cấp toàn diện nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Đáng chú ý, xe được thay thân vỏ bằng nhôm nhẹ, kéo dài khung gầm thêm 3 inch (khoảng 76 mm), đồng thời nâng cấp hệ thống treo. Thiết kế thân xe cũng được thay đổi theo hướng có thể lật mở toàn bộ phần đầu, tương tự Ford Daytona Coupe, giúp việc tiếp cận các bộ phận cơ khí thuận tiện hơn. Đây chính là nguồn gốc của biệt danh Flip-Top.

Sau khi hoàn thiện, chiếc Cobra tiếp tục tham gia Nassau Speed Weeks tại Bahamas, tranh tài cùng những mẫu xe đua danh tiếng như Ford GT40 và Chevrolet Corvette Grand Sport.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ Ford V8 427 cubic inch (7.0L) hoàn toàn bằng nhôm, sản sinh công suất hơn 500 mã lực, kết hợp hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Với trọng lượng chỉ khoảng 816 kg, chiếc xe sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng rất ấn tượng, ngay cả khi đặt cạnh nhiều mẫu xe thể thao hiện đại.

Không chỉ có giá trị sưu tầm, Shelby 427 Cobra Flip-Top còn giữ vai trò đáng chú ý trong lịch sử chương trình đua xe của Ford.

Trong thời gian chiếc Cobra thi đấu tại Bahamas, các kỹ sư Ford đã theo dõi khả năng vận hành của xe và nhận thấy tiềm năng của động cơ V8 427. Những kết quả này góp phần thúc đẩy hãng quyết định trang bị động cơ dung tích lớn hơn cho GT40, sau khi các phiên bản sử dụng động cơ nhỏ hơn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Quyết định này sau đó trở thành một phần quan trọng trong hành trình chinh phục giải đua 24 Giờ Le Mans. Năm 1966, Ford GT40 Mk II sử dụng động cơ V8 427 đã giành chiến thắng áp đảo với thành tích chiếm cả ba vị trí dẫn đầu, chấm dứt sự thống trị của Ferrari tại đường đua danh tiếng này.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, chiếc Shelby Cobra được hãng Legendary Motorcar phục chế bằng các bộ phận nguyên bản, đưa xe trở về cấu hình gần nhất với trạng thái thi đấu năm 1964. Điểm đặc biệt là xe vẫn giữ được khung gầm, động cơ và hệ thống treo nguyên bản, những thành phần thường bị thay đổi trên các mẫu xe đua đã trải qua nhiều thập kỷ sử dụng.

Chiếc xe sau đó từng xuất hiện tại triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance và giành giải nhất ở hạng mục tham gia tại Amelia Island Concours d'Elegance. Đến nay, đồng hồ công-tơ-mét của xe ghi nhận quãng đường di chuyển chỉ khoảng 4.096 dặm (6.592 km).

Những chiếc Shelby Cobra nguyên bản sản xuất trong thập niên 1960 luôn nằm trong nhóm xe Mỹ được giới sưu tầm săn đón. Giá trị của chúng phụ thuộc lớn vào phiên bản, tình trạng nguyên bản và đặc biệt là lịch sử thi đấu.

Trước đó, một chiếc Shelby Cobra 427 màu đen đời 1966 đã được bán với giá 1,98 triệu USD tại một phiên đấu giá của Mecum vào tháng 8. Một chiếc Cobra 427 đời 1965, dù đã vận hành hơn 40.000 dặm, cũng đạt mức giá 3,3 triệu USD.

Với Flip-Top, mức định giá hơn 25 triệu USD không chỉ đến từ độ hiếm của mẫu xe mà còn gắn với dấu ấn của Ken Miles và vai trò trong lịch sử phát triển xe đua Ford GT40.

Dù vậy, chiếc xe này vẫn chưa chắc trở thành mẫu Shelby đắt nhất từng được đấu giá. Kỷ lục hiện thuộc về chiếc Shelby Cobra Daytona Coupe đời 1964 từng thuộc sở hữu của nhà sáng lập Carroll Shelby. Tháng 8 vừa qua, mẫu xe này được bán với giá 42,905 triệu USD, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng.

(Theo Carscoops)