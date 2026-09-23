Xe đưa rước công nhân lao lên vỉa hè tông gãy trụ điện

Ngày 23/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe ô tô đưa rước công nhân và xe máy trên đường ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi, khiến một phụ nữ bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ô tô mang biển số 98H-062.56 chở gần 20 công nhân trên đường ĐT784, hướng xã Truông Mít đi phường Tân Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ Khởi Hà – Phước Ninh, phương tiện này va chạm với xe máy do một phụ nữ dừng đậu sát bên lề. Sau cú va chạm, ô tô đưa rước công nhân lao lên vỉa hè tông gãy cột điện mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, được người dân chở vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, trụ điện bị gãy đôi, cabin ô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị tiếp tục làm rõ.