Xe đưa đón học sinh lao xuống ao sâu, 5 em tử vong thương tâm: Clip hiện trường xót xa

Theo tờ Khmer Times, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 10/11 tại tỉnh Kandal, Campuchia, khiến 5 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương. Chiếc ô tô tư nhân được thuê để đưa đón học sinh Trường Beltei bất ngờ lật xuống ao, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ly Bunchay, Phó Giám đốc Trường Beltei, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 26 học sinh. Sự việc diễn ra trên quốc lộ 8, đoạn thuộc xã Prek Ta Meak, huyện Khsach Kandal.

Theo các nguồn tin, chiếc ô tô gặp nạn là phương tiện do phụ huynh tự thuê để đưa đón con em, không thuộc đội xe do nhà trường trực tiếp quản lý hay vận hành.

Thông tin sơ bộ cho biết, khi đang di chuyển, tài xế bất ngờ đánh lái để tránh một chiếc xe máy. Tuy nhiên, tình huống xử lý này khiến chiếc ô tô mất kiểm soát, lao khỏi đường rồi lật xuống ao.

Theo các nguồn tin, chiếc ô tô gặp nạn là phương tiện do phụ huynh tự thuê để đưa đón con em, không thuộc đội xe do nhà trường trực tiếp quản lý hay vận hành. Ảnh: Khmer Times.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân trong khu vực cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tìm cách đưa các học sinh ra khỏi chiếc xe bị chìm. Công tác cứu hộ đã giúp giải cứu được 21 em, trong khi 5 học sinh không may tử vong do đuối nước. Trong số những người sống sót, có 2 em bị thương và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Cơ quan cảnh sát đã tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, thi thể của 5 học sinh thiệt mạng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự và tổ chức tang lễ theo phong tục truyền thống.