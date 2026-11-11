Xe đưa đón học sinh lao xuống ao, 5 người tử vong thương tâm

Theo tờ Khmer Times, 5 học sinh thiệt mạng và 2 học sinh khác bị thương sau khi một chiếc xe tư nhân được thuê để chở học sinh từ trường Beltei bị lật xuống ao ở tỉnh Kandal, Campuchia, vào sáng ngày 10/11.

Theo ông Ly Bunchay, Phó Giám đốc Trường Beltei, chiếc xe chở 26 học sinh khi vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 8 thuộc xã Prek Ta Meak, huyện Khsach Kandal.

Chiếc xe ô tô lao xuống ao khiến 5 trẻ em tử vong. Ảnh: Khmer Times

Theo các báo cáo, chiếc xe được phụ huynh học sinh thuê riêng, không phải do nhà trường vận hành.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi tài xế đánh lái để tránh một chiếc xe máy, khiến chiếc xe bị lật xuống ao.

Người dân địa phương và chính quyền đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu các học sinh. 21 học sinh đã được cứu sống, trong khi 5 em khác bị chết đuối. Hai người sống sót bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế, trong khi thi thể của các học sinh tử vong được bàn giao cho gia đình để tiến hành các nghi lễ tang lễ truyền thống.