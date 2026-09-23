Xe đưa đón công nhân lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện ở Tây Ninh

Ngày 23/9, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ô tô mang biển số 98H-062.56 chở gần 20 công nhân lưu thông trên ĐT784 theo hướng từ xã Truông Mít về phường Tân Ninh.

Khi đến khu vực giao lộ Khởi Hà - Phước Ninh, xe đưa đón công nhân xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang dừng sát lề đường.

Sau va chạm, ô tô mất hướng, lao lên khu vực vỉa hè rồi tông vào trụ điện. Cú va chạm mạnh khiến trụ điện bị gãy đôi, phần cabin của ô tô bị hư hỏng.

Người phụ nữ đi xe máy bị thương sau vụ tai nạn. Người dân tại hiện trường đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Một lãnh đạo cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.