Xe đua 'bay' qua hố sâu, lật nghiêng tại PVOIL VOC 2026

Diễn ra trong 3 ngày, từ 30/10 đến 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội), PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

Giải đấu năm nay có 4 hạng thi đấu gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng). Các vận động viên tranh tài trên 23 đường thi cùng một đường đua đêm Adventure đặc biệt, được tổ chức tối 31/10. Toàn bộ khu vực thi đấu trải rộng trên diện tích hơn 150 ha, với nhiều dạng địa hình phức tạp như đường đất, rừng và đầm lầy.

Theo ghi nhận của phóng viên, một trong những phần thi kịch tính nhất là tại đường đua số 6 dành cho hai hạng Nâng cao và Chuyên nghiệp. Đường thi được thiết kế với hàng loạt hố sâu, tiếp đến là chướng ngại vật bằng những thùng phuy xếp tầng và cuối cùng là đoạn dốc để các xe vượt qua trước khi về đích.

Để hoàn thành bài thi, các tay đua không chỉ cần kỹ năng điều khiển xe mà còn phải phối hợp nhịp nhàng với thành viên ngồi bên cạnh.

Mỗi đội đua gồm hai người, trong đó có lái xe chính và lái phụ (còn gọi là "chã"). Tại những hố sâu, lái phụ phải xuống xe, triển khai dây tời để hỗ trợ kéo xe vượt qua địa hình hiểm trở.

Những chiếc xe địa hình liên tục chồm lên, nhún mạnh rồi lao xuống các hố sâu, tạo nên những màn trình diễn khiến khán giả không khỏi hồi hộp.

Hình ảnh chiếc xe như muốn lật ngửa sau khi xuống hố đi lên.

Hình ảnh chiếc xe đua bật nẩy dưới miệng hố, như đang "bay" trên không trung.

Tay đua bất lực khi chiếc xe đua đã lật nằm nghiêng xe dưới miệng hố.

Các xe bị lật nghiêng, buộc ban tổ chức phải huy động máy cẩu đến hỗ trợ đưa phương tiện ra ngoài để bảo đảm an toàn và tiếp tục công tác tổ chức.

Sau khi vượt qua ba hố sâu, các đội đua tiếp tục đối mặt với thử thách là những thùng phuy được xếp ngang thành từng bậc, tạo thành chướng ngại vật có độ khó tăng dần.

Đây được xem là đoạn thi đòi hỏi sự chính xác trong việc lựa chọn hướng di chuyển, kết hợp giữa sức mạnh động cơ và kỹ năng điều khiển xe.

Nhiều tình huống xe nghiêng ngả, đầu xe chúi xuống hoặc bất ngờ bật mạnh khi vượt chướng ngại vật khiến đông đảo khán giả đứng xem không khỏi thót tim. Dọc đường đua, rất đông người hâm mộ tập trung theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Đoạn cuối chặng đua là bài vượt dốc, thời điểm này cần sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ.

Nhiều xe, dây tời trục trặc làm lái phụ phải liên tục chỉnh sửa.

Hình ảnh đồng đội ăn mừng sau khi xe đã qua được đường đua số 6.