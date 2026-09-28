Xe đỗ trong vùng ngập nước, đứng im vẫn hư hỏng nặng

Những chiếc xe "ngập tĩnh" tại Thái Lan sau trận mưa lịch sử ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Mùa mưa lớn kéo dài tại nhiều nơi khiến tình hình ngập nước diễn ra nghiêm trọng. Tại Thái Lan, trận mưa lớn ngày 25/9 đã làm gián đoạn mọi hoạt động, trung tâm Bangkok biến thành hồ nước khi thảm họa lũ lụt gây ngập diện rộng, đến nay chưa thể khắc phục.

Ôtô bị ngập sâu trong nước dù di chuyển hay đứng yên đều gây ra các tổn hại lớn về cả mặt vận hành đến chi phí sửa chữa cho chủ xe. Một chiếc xe dù tắt máy, nhưng bị ngâm trong khu vực ngập nước lâu vẫn chịu hàng loạt ảnh hưởng.

Đây là hiện tượng "ngập tĩnh" thường được các garage sửa chữa nhắc đến, như một căn bệnh nặng với xe, chỉ nhẹ hơn nhóm xe thủy kích do di chuyển khi nước ngập.

Nội thất hư hỏng hoàn toàn

Khi xe bị ngâm trong mực nước dâng cao qua sàn, nước bẩn chứa đầy tạp chất sẽ nhanh chóng xâm nhập vào khoang cabin thông qua các kẽ hở chân cửa, lỗ thoát nước gầm hay khe hở hốc gió.

Với cấu tạo nội thất ôtô hiện đại, sàn xe luôn được lót các lớp mút xốp cách âm, thảm nỉ và mút đệm ghế có khả năng hút nước mạnh. Khi đã ngấm nước, các vật liệu này giữ nước lại bên trong như một miếng bọt biển.

Một chiếc Toyota Innova sau khi ngâm nước nhiều giờ, nội thất gần như hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hưng Bùi.

Hậu quả là toàn bộ hệ thống bọc ghế, thảm sàn và lót trần bị phá hủy hoàn toàn kết cấu. Ngay cả khi rút nước và tiến hành phơi sấy, hiện tượng mục nỉ, bung keo và biến dạng bề mặt da vẫn diễn ra. Toàn bộ da ghế, vải ốp ở táp lô hay yên ngựa, bọc da vô lăng đều hư hỏng hoàn toàn vì ngấm nước.

Đáng ngại hơn, môi trường ẩm ướt kéo dài tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc độc hại sinh sôi chỉ sau vài giờ. Mùi hôi mạn tính từ lớp mút ẩm mục rất khó xử lý dứt điểm bằng các biện pháp dọn nội thất thông thường.

Trong đa số trường hợp ngập tĩnh kéo dài, chủ xe buộc phải chấp nhận chi phí đắt đỏ để thay mới toàn bộ hệ thống thảm lót, mút đệm và bọc ghế nếu muốn khôi phục không gian sử dụng an toàn cho sức khỏe.

Tê liệt hệ thống điện

Dù xe đã tắt máy hoàn toàn, bình ắc quy vẫn liên tục hoạt động cho các hệ thống chờ như bộ nhận diện chìa khóa thông minh, hệ thống báo động hay bộ nhớ các hộp điều khiển (ECU). Nước ngập sâu xâm nhập vào khoang máy và sàn xe có thể trực tiếp làm hỏng các giắc nối, gây chập mạch, cháy mạch điện hoặc ăn mòn vi mạch bên trong ECU.

Ngay cả khi nước rút, lớp bùn đất và tạp chất đọng lại trong các giắc cắm vẫn tiếp tục oxy hóa linh kiện, gây ra hiện tượng báo lỗi giả hoặc vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện tử trên xe.

Trước đó khi chia sẻ với phóng viên, ông Đỗ Hoàng Trung, chủ trung tâm dịch vụ ôtô PAC tại Hà Nội, khẳng định bên cạnh động cơ, hệ thống điện là phần kiểm tra phức tạp nhất với những chiếc xe bị ngâm trong khu vực nước ngập.

Kiểm tra, hong khô và sửa chữa hệ thống điện trên xe ngập tốn nhiều thời gian. Ảnh: Hưng Bùi.

Theo ông Trung, các chi tiết như hộp điều khiển, cảm biến hay giắc điện đều bắt buộc phải tháo rời toàn bộ để hong khô và vệ sinh chi tiết.

Quá trình rà soát này có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ tùy thuộc vào độ phức tạp của từng dòng xe. Trong trường hợp các linh kiện điện tử chưa bị chập cháy nghiêm trọng và không phải thay mới, chi phí khắc phục riêng cho phần điện và kỹ thuật thường dao động 2-10 triệu đồng tùy thuộc vào mức độ.

Sự cố ngập tĩnh có thể không gây ra những thiệt hại tức thì có thể quan sát bằng mắt thường như hiện tượng thủy kích, nhưng những hệ lụy liên quan đến hệ thống điện và không gian nội thất lại kéo dài và tốn kém chi phí khắc phục.

Vì vậy ngay khi phát hiện ôtô nằm trong vùng ngập, chủ xe không nên tự ý khởi động máy và nhanh chóng liên hệ các trung tâm cứu hộ uy tín.

Nước lũ ngập gần đất nóc xe tại Thái Lan. Ảnh: Reuters.