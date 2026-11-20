Theo CarNewsChina, nhà phân phối Gargash Prime Automotive tại UAE vừa mở nhận đặt trước 3 dòng ôtô Xiaomi, gồm SU7, YU7 và Skynomad.

Đây là lần đầu tiên xe Xiaomi được triển khai nhận đặt trước tại một thị trường ngoài Trung Quốc thông qua nhà phân phối địa phương.

Tuy nhiên khác với giá bán tương đối cạnh tranh ở thị trường nội địa, những mẫu ôtô Xiaomi tại UAE lại có mức giá cao hơn đáng kể.

Xe Xiaomi xuất ngoại không còn rẻ?

Theo bảng giá từ Gargash Prime Automotive, Xiaomi SU7 Standard được chào bán từ khoảng 46.263 USD. Trong khi đó, phiên bản tương ứng tại Trung Quốc có giá khởi điểm khoảng 33.011 USD.

Như vậy, khách hàng UAE phải chi nhiều hơn khoảng 40% để sở hữu mẫu sedan điện này.

Mức chênh lệch tương tự cũng xuất hiện trên Xiaomi YU7, mẫu SUV thuần điện đang được hãng phát triển nhằm cạnh tranh ở phân khúc xe gầm cao.

Tại UAE, YU7 có giá khởi điểm khoảng 50.347 USD, cao hơn 44% so với mức 35.052 USD tại Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là Skynomad, dòng SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động mới của Xiaomi.

Mẫu xe này được chào bán tại UAE với giá từ 57.155 USD, trong khi khách hàng Trung Quốc chỉ cần chi khoảng 31.509 USD.

Xiaomi sẽ mang toàn bộ dải sản phẩm đến thị trường UAE. Ảnh: Xiaomi.

Chênh lệch giữa 2 thị trường lên đến khoảng 81%.

Dù vậy, các mức giá trên chưa đủ để xác định toàn bộ khoản chênh lệch đến từ đâu, bởi chi phí nhập khẩu, thuế, cấu hình và chính sách phân phối có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Theo CarNewsChina, nhà phân phối UAE đang giới thiệu tổng cộng 13 phiên bản thuộc 3 dòng xe.

Trong đó, mẫu đắt nhất là Xiaomi SU7 Ultra, với giá bán khoảng 102.355 USD. Các phiên bản đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 12, gồm SU7 Standard, SU7 Ultra, YU7 Standard và một số cấu hình Skynomad.

Những phiên bản còn lại được lên kế hoạch giao xe trong tháng 2/2027.

Không chỉ có xe thuần điện

Việc đưa cả SU7, YU7 và Skynomad đến UAE cho thấy Xiaomi đang mở rộng danh mục sản phẩm khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong đó, SU7 là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của hãng, còn YU7 thuộc nhóm SUV điện. Các phiên bản hiệu suất cao của 2 dòng xe sở hữu công suất đáng chú ý.

Cụ thể, SU7 Ultra đạt công suất tối đa 1.526 mã lực, trong khi YU7 GT được công bố với 990 mã lực. Khác với SU7 và YU7, Skynomad không phải mẫu xe thuần điện hoàn toàn.

Dòng SUV này sử dụng hệ truyền động EREV, kết hợp mô-tơ điện với động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện.

Nhờ vậy, xe có thể tiếp tục bổ sung năng lượng cho bộ pin trong những hành trình dài, thay vì chỉ phụ thuộc vào trạm sạc.

Skynomad có 2 lựa chọn gồm N70 với 5 chỗ ngồi và N90 có 7 chỗ. Phiên bản N70 Pro sử dụng pin LFP dung lượng 52 kWh, trong khi các cấu hình cao hơn được trang bị bộ pin NMC 76 kWh. Theo công bố, Skynomad N90 có thể di chuyển tối đa 1.705 km theo chu trình CLTC khi kết hợp năng lượng từ pin và nhiên liệu xăng.

Nhiều khả năng sau UAE, Australia sẽ là thị trường tiếp theo đón chào xe điện Xiaomi. Ảnh: Xuân Sang.

Tuy nhiên phạm vi hoạt động này được xác định theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, không phải quãng đường được bảo đảm trong quá trình sử dụng thực tế.

Dù đã triển khai hoạt động nhận đặt trước tại UAE, Xiaomi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quốc tế trên quy mô lớn.

Tại Hội nghị CEO APEC diễn ra ngày 17/11 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), CEO Lôi Quân cho biết hãng dự kiến chính thức gia nhập các thị trường nước ngoài trong năm 2027.

Trước đó, Xiaomi đã ký các biên bản ghi nhớ với 8 nhóm đại lý lớn tại Đức, bao gồm Emil Frey và LUEG, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tiếp cận thị trường châu Âu.

Ngoài ra, hãng còn bắt đầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực pháp lý và tài chính ôtô tại Australia.

Đây được xem là dấu hiệu Xiaomi đang nghiên cứu khả năng đưa sản phẩm đến những thị trường sử dụng xe tay lái nghịch.

Tuy nhiên hoạt động tuyển dụng chưa đồng nghĩa hãng đã xác nhận thời điểm kinh doanh tại Australia hoặc các quốc gia Đông Nam Á. Đối với Việt Nam, Xiaomi cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch phân phối ôtô.