Xe điện Volkswagen dài gần 5,1 mét, công suất 503 mã lực, giá hơn 770 triệu đồng

Volkswagen ID. Unyx 09 2027 sở hữu kiểu dáng fastback với phần mui vuốt dài về phía đuôi, tạo nên hình ảnh thể thao nhưng vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng của một mẫu xe điện cỡ lớn. Xe có chiều dài 5.081 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.509 mm hoặc 1.526 mm tùy cấu hình, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm. Kích thước này giúp ID. Unyx 09 có không gian cabin tương đối rộng rãi, đồng thời tạo nền tảng cho kiểu dáng coupe điện thiên về tính khí động học.

Volkswagen ID. Unyx 09 2027.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn pha ma trận độ phân giải cao sử dụng công nghệ DLP. Cụm đèn LED tương tác có thể tạo hiệu ứng "thảm ánh sáng", đồng thời chiếu các vạch xác định chiều rộng xe nhằm hỗ trợ người lái nhận biết không gian xung quanh khi di chuyển vào ban đêm. Volkswagen ID. Unyx 09 sử dụng bộ mâm thể thao 21 inch kết hợp kẹp phanh Brembo, tạo điểm nhấn cho ngoại hình. Khách hàng tại Trung Quốc có thể lựa chọn 4 màu sơn ngoại thất gồm đen đêm, trắng buổi sáng, tím hoàng hôn và xanh biển.

Bên trong cabin, Volkswagen ID. Unyx 09 2027 được phát triển theo hướng số hóa với hệ thống buồng lái kỹ thuật số. Xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD kích thước 85 inch theo công bố của hãng, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số riêng và màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi. Hệ thống giải trí được tích hợp trợ lý AI, giúp người dùng điều khiển nhiều chức năng trong xe thông qua tương tác thông minh.

Thiết kế nội thất cũng tập trung vào trải nghiệm của người sử dụng với ghế thể thao tích hợp tựa đầu, trong khi khu vực điều khiển trung tâm được tối giản nhằm tạo cảm giác thoáng. Khu vực này tích hợp sạc điện thoại không dây cùng hộc đựng cốc dạng ẩn. Cách bố trí này giúp Volkswagen ID. Unyx 09 duy trì phong cách nội thất hiện đại, phù hợp với định vị một mẫu coupe điện cao cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của ID. Unyx 09 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh VLA sử dụng mô hình AI quy mô lớn. Hệ thống được hỗ trợ bởi chip AI Turing với năng lực tính toán lên tới 750 Tops và mạng lưới 26 phần cứng cảm biến.

Cấu hình này cho phép xe cung cấp các tính năng hỗ trợ lái như NOA trên đường cao tốc và trong đô thị, đồng thời hỗ trợ đỗ xe tự động dựa trên AI. Việc sử dụng nền tảng tính toán công suất cao kết hợp nhiều cảm biến giúp ID. Unyx 09 hướng tới khả năng xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp hơn.

ID. Unyx 09 2027 cung cấp hai cấu hình truyền động gồm một động cơ điện và hai động cơ điện dẫn động bốn bánh. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) do CATL cung cấp, với dung lượng khoảng 91,963 kWh. Phiên bản một động cơ có công suất tối đa 308 mã lực, đồng thời đạt phạm vi hoạt động tối đa 755 km theo tiêu chuẩn CLTC, hoặc 612 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện cho tổng công suất tối đa 503 mã lực và phạm vi hoạt động đạt 705 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 571 km theo tiêu chuẩn WLTP. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian giúp phiên bản mạnh hơn có khả năng phân bổ lực kéo linh hoạt giữa hai cầu, đồng thời cải thiện độ ổn định khi tăng tốc hoặc vận hành trên những điều kiện mặt đường có độ bám thay đổi.

Volkswagen ID. Unyx 09 còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang của Continental, cho phép điều chỉnh đặc tính vận hành và độ cao thân xe theo điều kiện sử dụng. Trang bị này kết hợp với bộ mâm 21 inch và kẹp phanh Brembo, giúp mẫu coupe điện hướng tới sự cân bằng giữa tiện nghi và khả năng vận hành.

Đáng chú ý, Volkswagen ID. Unyx 09 2027 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Đây là một trong những nâng cấp quan trọng đối với mẫu xe điện mới, cho phép rút ngắn thời gian nạp năng lượng so với các hệ thống sạc thông thường.

Kết hợp bộ pin dung lượng lớn với công nghệ sạc 5C, hệ thống truyền động hiệu suất cao và khả năng hoạt động lên tới 755 km theo CLTC ở bản một động cơ, ID. Unyx 09 được định hướng trở thành mẫu xe điện phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình đường dài.

- Video cận cảnh Volkswagen ID. Unyx 09 2027. Nguồn: Vision Effect TV.